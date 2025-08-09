logo

В Раде назвали территории, которые может получить Украина взамен на отказ от части Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде назвали территории, которые может получить Украина взамен на отказ от части Донбасса

Украина может вернуть себе Энергодар и Каховку, предполагает нардеп Алексей Гончаренко

9 августа 2025, 09:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп четко заявил о своем видении завершения войны в Украине, в плоскости которого лежит именно обмен территориями. В это трудно поверить и даже представить такой обмен. Однако Украине могут предложить возобновить контроль над Энергодаром и Каховкой в обмен на подконтрольную Украине часть Донецкой области. Об этом у себя в телеграмме рассказал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В Раде назвали территории, которые может получить Украина взамен на отказ от части Донбасса

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Политик подчеркнул, что он действительно не верит, что такой обмен вообще возможен и кто-то в Украине на него согласится.

Алексей Гончаренко также отметил, что, несмотря на сплетни, фигурирующие в СМИ о встрече трех лидеров, Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах на Аляске.

"Там будет только Трамп и путин. Так что договоренности там будут широким мазком. Возможно, как минимум, объявление воздушного перемирия. Об этом идут разговоры в последние недели. Зеленский, конечно, захочет любое непопулярное решение повесить на Верховную Раду. Чтобы Рада проголосовала, и таким образом отбросить весь негатив от себя", – написал нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предлагают как территориальные уступки со стороны Киева, так и возвращение отдельных районов Украины Россией. Об этом сообщает Clash Report.

"Вы смотрите на территорию, за которую шли бои три с половиной года, где погибло много россиян и много украинцев. Поэтому мы анализируем эту ситуацию, но на самом деле стремимся вернуть определенную часть земель и осуществить их обмен. Это непросто. На самом деле все значительно сложнее. Но мы планируем изменить подход, достигнуть определенных домов. польза", — сказал он.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил на возможность "обмена территориями", о чем намекал Трамп.




