В Раде назвали территории, которые может получить Украина взамен на отказ от части Донбасса

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп четко заявил о своем видении завершения войны в Украине, в плоскости которого лежит именно обмен территориями. В это трудно поверить и даже представить такой обмен. Однако Украине могут предложить возобновить контроль над Энергодаром и Каховкой в обмен на подконтрольную Украине часть Донецкой области. Об этом у себя в телеграмме рассказал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политик подчеркнул, что он действительно не верит, что такой обмен вообще возможен и кто-то в Украине на него согласится.
Алексей Гончаренко также отметил, что, несмотря на сплетни, фигурирующие в СМИ о встрече трех лидеров, Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах на Аляске.
