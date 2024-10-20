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"Угрожает всему миру": Фицо раскритиковал план победы Украины

Роберт Фицо против членства Украины в НАТО из-за возможности начала глобальной войны.

20 октября 2024, 21:20
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике один из пунктов плана победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским. По его словам, подобные условия угрожают всему миру глобальной войной.

"Угрожает всему миру": Фицо раскритиковал план победы Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу прокомментировал недавний саммит Евросоюза, где президент Украины Владимир Зеленский представил план победы. По его словам, Словакия не будет поддерживать членство Украины в НАТО, в частности как один из пунктов плана победы.

Премьер-министр Словакии утверждает, что "очевидно" у ЕС и Зеленского нет плана в войне, где "бессмысленно убивают славян".

"Единственный план — продолжать войну, от чего я постоянно отказываюсь. Вот и вся история, которая там была. Ничего не изменилось. Еще раз напоминаю, это война, возникшая из-за нарушения Россией международного права. Это верно. Я с этим абсолютно согласен", – сказал Фицо.

Однако лидер Словакии добавил, что война также поддерживается Западом, якобы желающим "поставить Россию на колени". Кроме того, по словам Фицо, членство Украины в Альянсе угрожает всему миру.

"Это именно та идея, которая хороша для третьей мировой войны. Я считаю, что брать Украину в НАТО не очень хорошо, потому что это опасно всему миру. Украина должна сохранять нейтралитет и получать гарантии безопасности", — сказал Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО назвали некоторые пункты плана победы Зеленского "вредными".

Также "Комментарии" писали о генерале НАТО, который сделал тревожный прогноз по поводу российской армии после окончания войны в Украине.



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Источник: https://www.ta3.com/clanok/963177/premier-v-politike-odmietam-aby-ceny-energii-isli-hore-ked-premieri-poculi-zelenskeho-plan-chytali-sa-za-hlavu/3
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