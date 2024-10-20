"Угрожает всему миру": Фицо раскритиковал план победы Украины

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Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике один из пунктов плана победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским. По его словам, подобные условия угрожают всему миру глобальной войной.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу прокомментировал недавний саммит Евросоюза, где президент Украины Владимир Зеленский представил план победы. По его словам, Словакия не будет поддерживать членство Украины в НАТО, в частности как один из пунктов плана победы.
Премьер-министр Словакии утверждает, что "очевидно" у ЕС и Зеленского нет плана в войне, где "бессмысленно убивают славян".
Однако лидер Словакии добавил, что война также поддерживается Западом, якобы желающим "поставить Россию на колени". Кроме того, по словам Фицо, членство Украины в Альянсе угрожает всему миру.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО назвали некоторые пункты плана победы Зеленского "вредными".
Также "Комментарии" писали о генерале НАТО, который сделал тревожный прогноз по поводу российской армии после окончания войны в Украине.
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