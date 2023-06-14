Угрожает ли миру глобальный продовольственный кризис, - Reuters

Ведь ее тяжелые последствия затронут не только Украину, но и другие государства.



Мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом из-за агрессии РФ. Фото из открытых источников

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

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По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, трудности с продовольствием в мире уже видны невооруженным глазом.

"Вся спускаемая к Черному морю и Крыму территория является житницей не только для Украины, но и для всего мира. У нас уже есть проблемы с продовольственной безопасностью, и цены на продукты питания, я уверен, обязательно поднимутся", — подчеркнул Гриффитс.

Кроме того, впереди, как считает эксперт, будут проблемы со сбором и посевом следующего урожая. Это значительно отразится на глобальной продовольственной безопасности.

Еще одним страшным последствием катастрофы на ГЭС станет проблема питьевой воды. Ведь около 700 тысяч населения Украины зависели от Каховского водохранилища. Из-за не доступа к необходимой жидкости будут распространяться тяжелые болезни, убежден эксперт.

"Самыми уязвимыми в этой ситуации являются дети", — добавил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам.

Однако, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины раньше отметили, что 2023 год не будет критическим в вопросе продовольствия. Потому что пострадавшие от подрыва ГЭС, земли Херсонщины и других регионов не широко использовались в последний год, из-за "прилетов и боевых действий".

"В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но критического дефицита продукции в этом году украинцы не испытают", — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

Напомним, "Комментарии" писали, — Как катастрофа на Каховской ГЭС повлияет на украинское контрнаступление , — западные аналитики Западные эксперты рассказали, что они думают о контрнаступлении ВСУ и как это связано с подрывом Каховской ГЭС.