После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году вопрос угрозы новых техногенных катастроф остается актуальным. Россия уже продемонстрировала готовность использовать критическую инфраструктуру в качестве инструмента войны. Поэтому риск попыток повторного создания масштабного затопления нельзя полностью исключать. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сможет ли Россия повторно затопить Украину и куда вероятнее всего может ударить.

Удары РФ. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что Россия и дальше будет пытаться давить на Украину через энергетическую и водохозяйственную инфраструктуры. Наиболее вероятными целями могут быть отдельные объекты днепровского каскада, насосные станции и дамбы регионального значения. В то же время, повторение катастрофы масштаба Каховской ГЭС выглядит маловероятным. Для этого требуется сочетание нескольких факторов, включая доступ к сооружению и возможность закладки взрывных устройств. Гораздо реалистичнее сценарий локальных подтоплений, перебоев с водоснабжением и дополнительной нагрузки на систему гражданской защиты. Именно к таким рискам Украина должна готовиться, прежде всего.

Чат-бот Gemini предполагает, что Кремль не сможет спровоцировать цунами или апокалиптическое затопление Киева. Вероятными целями для ударов останутся Днепровская ГЭС в Запорожье и Киевский гидроузел. Враг будет бить не по массивным дамбам, а по трансформаторам, машинным залам и логистическим узлам. Целью Кремля является не большая вода, а полное обесточивание Украины, уничтожение маневровой генерации и создание гуманитарного хаоса из-за нехватки водоснабжения. Худший реалистичный сценарий в случае повреждения гидротехнических сооружений предусматривает временное подтопление подвалов, прибрежных низин и Русановских садов в столице. Это нанесет значительный экономический ущерб, но не станет катастрофой масштаба 2023 года.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что наиболее вероятным сценарием является не повторение глобального наводнения, а серия локальных ударов по критическим объектам гидроинфраструктуры. Под наибольшей угрозой оказываются прифронтовые регионы, в частности, Харьковщина и Днепропетровщина. Враг уже тестировал свои возможности на Печенежской дамбе, применив шесть КАБов. Это была репетиция. Следующие атаки могут быть направлены на водозаборы Кривого Рога или Каменского. Противник сосредоточится не на физическом затоплении, а на попытках повлечь за собой гуманитарную катастрофу из-за отсутствия воды. Также стоит ожидать информационно-психологических операций о подготовке ударов по Киевской ГЭС, чтобы посеять панику в столице.

Обобщая оценки трех чат-ботов, можно заключить, что повторение катастрофы масштаба Каховской ГЭС пока выглядит маловероятным. Россия сохраняет потенциал для ударов по объектам гидротехнической, энергетической и водохозяйственной инфраструктуры Украины. Наиболее реалистичным сценарием чат-боты называют локальные подтопления, перебои с водоснабжением и электроэнергией, а также создание гуманитарных проблем для отдельных регионов. Главной целью таких атак может быть не масштабное затопление территорий, а ослабление критической инфраструктуры, экономическое давление и психологическое влияние на население.

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