Угроза выросла в разы: какое оружие на фронте теперь начала применять Россия

Российские захватнические войска все чаще используют для атак на позиции ВСУ беспилотники, подключенные к оптоволоконным кабелям. Это делает их устойчивыми к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, представитель одной из украинских бригад 8 января сообщил, что армия РФ еще не использует оптоволоконные БпЛА систематически.

По его словам, такие дроны медленнее и менее маневренные, чем беспилотники с возможностью наблюдения с высоты полета, что делает их более уязвимыми для сбития из стрелкового оружия.

Один из так называемых российских "военкоров" заявил, что войска РФ первыми успешно разработали и интегрировали оптоволоконные дроны в боевые операции в Украине.

В то же время, он предупредил, что ВСУ также вскоре разработают подобные инновации. Поэтому войскам РФ придется разработать новые средства для сбития украинских оптоволоконных дронов.

Также издание "Комментарии" сообщало – пока в США разводят руками относительно новых пакетов помощи Украине, потому что не уверены, что вся новая помощь полностью будет доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. Самое горячее Покровское направление. Гремит Торецк, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Кураховском и Купянском направлениях, а также в районе Часового Яра. Чего в ближайшем будущем ждать от российско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



