Угроза с севера никуда не исчезла: стало известно о коварном плане Путина и Лукашенко

На белорусской территории пока не зафиксировано формирование ударных сил, которые могли бы представлять непосредственную угрозу для Украины. В то же время, северное направление остается зоной повышенного риска, поэтому наше государство продолжает укреплять оборону на этом отрезке. Об этом в эфире телемарафона сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

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По его словам, украинские пограничники внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в частности, в контексте будущих совместных военных учений с Россией, которые должны стартовать в сентябре.

" Независимо от того, в какой фазе находятся учения — активное или пассивное — направление со стороны Беларуси остается потенциально опасным. Украина продолжает совершенствовать инженерные барьеры и оборонную инфраструктуру вдоль границы", — подчеркнул Демченко.

Он предостерег, что во время активной фазы учений возможен рост угрозы провокаций или других дестабилизационных действий со стороны союзников в рамках так называемого "Союзного государства".

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии "Запад-2025" запланированы на середину сентября 2025 года. Эти учения проводятся каждые два года с 2009 года и включают в себя привлечение личного состава, техники и резервистов обеих стран.

Хотя официальный Минск заявляет об участии более 13 тысяч военных, аналитики — в частности, эстонской разведки — предполагают, что с учетом тылового обеспечения и резервов реальная численность может достичь 100 тысяч человек. Подготовка к этим учениям продолжается еще с октября 2024 года.

Как уже писали "Комментарии", прогнозировать дальнейшие шаги президента США Дональда Трампа сложно из-за его известного импульсивного стиля управления. Впрочем, политический аналитик и руководитель Центра содействия реформам Георгий Чижов убежден, что основной вектор уже ясен: Трамп окончательно разочаровался в попытках достичь договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным по дипломатическому пути и переходит к более жесткой стратегии.