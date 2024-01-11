Угроза растет: что в РФ привез борт из Ирана

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Кравцев Сергей
Зафиксировано прибытие в Москву грузового борта из Ирана, поэтому можно прогнозировать, что у врага увеличится количество дронов для атак на Украину. Как передает портал "Комментарии", об в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Россия и Иран. Фото: из открытых источников
Гуменюк сообщила, что крайние две ночи были не так "насыщены" по применению врагом БПЛА. Скорее всего из-за погодных условий.
При этом напомнила, что Россия не прекращает точечные удары с использованием баллистики. "Попытка врага держать в напряжении систему ПВО очевидно свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться и расслабляться рано", – сказала она.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны отметила, что в ближайшее время ожидается улучшение погоды и возрастает угроза продолжения врагом ракетных атак с применением "Калибров".
Отвечая на вопрос по поводу количества российской тактической авиации в Крыму, Гуменюк сообщила, что, по предварительным данным, она остается устойчивой, критических изменений не зафиксировано.
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