Угроза растет: что в РФ привез борт из Ирана

Зафиксировано прибытие в Москву грузового борта из Ирана, поэтому можно прогнозировать, что у врага увеличится количество дронов для атак на Украину. Как передает портал "Комментарии", об в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

"По состоянию на вчера было зафиксировано прибытие очередного грузового борта с направления Тегерана на Москву и это может свидетельствовать о продолжении поставок как готовой продукции, так и запасных частей, из которых россияне собирают барражирующие снаряды на собственной территории. То есть поддержка со стороны Ирана для страны — террористки продолжается и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска", — отметила она.

Гуменюк сообщила, что крайние две ночи были не так "насыщены" по применению врагом БПЛА. Скорее всего из-за погодных условий.

"Дроны "опасаются" обледенения — оно для них может быть критическим и не позволит выполнять задачи", — сказала Гуменюк.

При этом напомнила, что Россия не прекращает точечные удары с использованием баллистики. "Попытка врага держать в напряжении систему ПВО очевидно свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться и расслабляться рано", – сказала она.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны отметила, что в ближайшее время ожидается улучшение погоды и возрастает угроза продолжения врагом ракетных атак с применением "Калибров".

Отвечая на вопрос по поводу количества российской тактической авиации в Крыму, Гуменюк сообщила, что, по предварительным данным, она остается устойчивой, критических изменений не зафиксировано.

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