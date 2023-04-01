Угроза ракетного удара растет: в ВСУ назвали причину

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Из-за чего гроза вражеского удара растет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Корабль. Фото: GETTYIMAGES
Наталья Гуменюк отметила, в настоящее время в море количество российских ракетоносителей на боевом дежурстве возросло до трех. Из которых два надводные и один подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.
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Спикер также отметила, что украинские воины отслеживают активность вражеской авиации.
Наталья Гуменюк подчеркнула, что применение авиации вдоль линии фронта сегодня является одним из приоритетных направлений изменения тактики врагом, россияне продолжает применять управляемые авиационные бомбы (КАБ), не входя в зону работы украинской ПВО.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Китай против размещения ядерного оружия на территории третьих стран. Об этом заявил представитель Китайской Народной Республики (КНР) в Совбезе ООН, явно имея в виду намерение РФ накачать "ядеркой" Республику Беларусь (РБ). Кроме того, Китай призывает сокращать риски ядерной войны и выступает против нападений на атомные станции (похоже, намек на то, что творят россияне в Украине). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят подобные заявления.
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