Угроза ракетного удара растет: в ВСУ назвали причину

Российские захватнические войска увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Из-за чего гроза вражеского удара растет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Корабль. Фото: GETTYIMAGES

Наталья Гуменюк отметила, в настоящее время в море количество российских ракетоносителей на боевом дежурстве возросло до трех. Из которых два надводные и один подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

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"Поэтому вероятность ракетного удара растет, угроза очень высока", — заявила Гуменюк.

Спикер также отметила, что украинские воины отслеживают активность вражеской авиации.

"Пока она низкая, но может меняться достаточно динамично", — обратила внимание Гуменюк.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что применение авиации вдоль линии фронта сегодня является одним из приоритетных направлений изменения тактики врагом, россияне продолжает применять управляемые авиационные бомбы (КАБ), не входя в зону работы украинской ПВО.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Китай против размещения ядерного оружия на территории третьих стран. Об этом заявил представитель Китайской Народной Республики (КНР) в Совбезе ООН, явно имея в виду намерение РФ накачать "ядеркой" Республику Беларусь (РБ). Кроме того, Китай призывает сокращать риски ядерной войны и выступает против нападений на атомные станции (похоже, намек на то, что творят россияне в Украине). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят подобные заявления.



