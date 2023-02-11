Угроза нового ракетного удара: сколько кораблей Россия держит в Черном море

Россия сегодня, 11 февраля, вывела в Черное море более десятка кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Корабль. Фото: из открытых источников

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 11 кораблей. Среди них два носителя ракет, общий залп которых 16 "Калибров".

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В Средиземном море РФ продолжает держать 10 кораблей, из них пять ракетоносителей, общий залп — 72 ракеты. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано.

Стоит напомнить, вчера Россия провела уже 14-ю массированную ракетную атаку против Украины. Все страна-агрессор выпустила по Украине более сотни ракет разных типов. Украинские защитники уничтожили 61 ракету.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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