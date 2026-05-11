"Угроза никуда не исчезла": озвучено неоднозначное заявление о коварном наступлении из Беларуси

С начала полномасштабного вторжения Беларусь продолжает играть роль логистической и инфраструктурной площадки для России, предоставляя ей доступ к своей территории, оставшимся еще с предыдущих десятилетий военным объектам и советским арсеналам. Кроме этого, фиксируются случаи технического содействия в ведении воздушной разведки и корректировке сигналов для враждебных беспилотных систем, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, поддержка может реализовываться не только через стационарные средства, размещенные на белорусской территории, но с помощью мобильных или даже воздушных платформ.

В частности, недавно в воздушное пространство Украины попал объект в виде воздушного шара с ретрансляционным оборудованием. Это произошло синхронно с очередной атакой российских ударных беспилотников. Как отмечается, такие средства могут запускаться с территории России и дальше двигаться вдоль украинско-белорусской границы.

Демченко подчеркнул, что активность на территории Беларуси остается стабильной и даже имеет признаки постепенного расширения. Речь идет о развитии логистической инфраструктуры, обустройстве новых полигонов и военных баз, которые могут быть использованы в будущих операциях.

В то же время в Минске продолжают информационно продвигать тезис о якобы угрозах со стороны Украины. В частности, ранее заявлялось о создании отдельного оперативного командования на граничащем с украинской границей южном направлении. Украинская сторона расценивает это как элемент информационного давления и попытку переложить ответственность.

По словам спикера ГНСУ, Украина никогда не представляла и не представляет военной угрозы для Беларуси, несмотря на соответствующие заявления официального Минска. В то же время, существует риск дальнейшего военного сотрудничества между Беларусью и Россией, особенно учитывая предыдущую практику использования белорусской инфраструктуры российскими войсками.

Хотя пока не зафиксировано присутствие российских группировок, способных повторно совершить наступление с территории Беларуси, сама возможность такого сценария, по оценкам украинских пограничников, полностью не исключается.

