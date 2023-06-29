Угроза для Украины после перекидывания "вагнеровцев" в Беларусь: в ОП отреагировали

Переживать по поводу того, что наемников ЧВК "Вагнера" перебрасывают в Беларусь, не стоит. Опасности наступления с севера для Украины на сегодняшний день нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью каналу "1+1" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, что после провального мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в Беларусь будет переброшена лишь часть его боевиков. Кроме того, северная граница Украины хорошо укреплена нашими защитниками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По мнению Подоляка, после последних событий ЧВК "Вагнера" перестанет существовать в предыдущем виде, ее разделят на четыре части.

"То, что Пригожин в Беларуси для Украины не имеет никакого смысла, потому что ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она будет распределена на четыре части: одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины. Отдельная часть — это бывшие "зеки", которых тоже заберут на контракт в Минобороны. Еще часть подпишет контракты с Росгвардией и будет на внутреннем российском рынке", — считает советник главы ОП.

Подоляк отметил, основная задача, которую будут выполнять "вагнеровцы" в Беларуси – это тренировать спецназовцев, а остальные вернутся к главной деятельности в Африке.

Читайте также на портале "Комментарии" — пригожинский однодневный бунт и его вероятные последствия остается топ-темой. О чем говорят заявления самопровозглашенного президента Беларуси по этому поводу? Почему Александр Лукашенко позволяет себе такого рода откровения, выставляя себя спасителем России, а также жестко критикуя путинское окружение? Действительно ли он готов пригреть в Беларуси, как это было заявлено, вагнеровцев, чуть не снесших путинский режим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



