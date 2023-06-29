logo

BTC/USD

30625.72

ETH/USD

1865.49

LTC/USD

84.72

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза для Украины после перекидывания "вагнеровцев" в Беларусь: в ОП отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза для Украины после перекидывания "вагнеровцев" в Беларусь: в ОП отреагировали

Михаил Подоляк считает, что переброска наемников "Вагнера" в Беларусь не составить дополнительной угрозы для Украины

сегодня, 10:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Переживать по поводу того, что наемников ЧВК "Вагнера" перебрасывают в Беларусь, не стоит. Опасности наступления с севера для Украины на сегодняшний день нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью каналу "1+1" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

Угроза для Украины после перекидывания "вагнеровцев" в Беларусь: в ОП отреагировали

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, что после провального мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в Беларусь будет переброшена лишь часть его боевиков. Кроме того, северная граница Украины хорошо укреплена нашими защитниками.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По мнению Подоляка, после последних событий ЧВК "Вагнера" перестанет существовать в предыдущем виде, ее разделят на четыре части.

"То, что Пригожин в Беларуси для Украины не имеет никакого смысла, потому что ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она будет распределена на четыре части: одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины. Отдельная часть — это бывшие "зеки", которых тоже заберут на контракт в Минобороны. Еще часть подпишет контракты с Росгвардией и будет на внутреннем российском рынке", — считает советник главы ОП.

Подоляк отметил, основная задача, которую будут выполнять "вагнеровцы" в Беларуси – это тренировать спецназовцев, а остальные вернутся к главной деятельности в Африке.

Читайте также на портале "Комментарии" — пригожинский однодневный бунт и его вероятные последствия остается топ-темой. О чем говорят заявления самопровозглашенного президента Беларуси по этому поводу? Почему Александр Лукашенко позволяет себе такого рода откровения, выставляя себя спасителем России, а также жестко критикуя путинское окружение? Действительно ли он готов пригреть в Беларуси, как это было заявлено, вагнеровцев, чуть не снесших путинский режим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/vagnerivci-u-bilorusi-u-zelenskogo-poyasnili-chi-isnuye-zagroza-povtornogo-nastupu-z-pivnochi-2359921.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!