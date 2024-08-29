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Угроза для городов-стотысячников: куда пойдет дальше РФ, если Покровск упадет

В Донецкой области у россиян еще тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

сегодня, 18:05
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Лиля Воробьева

Утверждение о том, что оккупанты РФ остановятся после захвата Покровска в Донецкой области, иллюзорно. На это указывает опыт Авдеевки, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Угроза для городов-стотысячников: куда пойдет дальше РФ, если Покровск упадет

Бои на Покровском направлении (фото из открытых источников)

Он подчеркнул в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина, что направление Времен Яр открывает путь к агломерации городов Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка. Это направление изначально было заложено россиянами как стратегическое для окружения северной части Донецкой области.

Тимочко напомнил, что бои во времена Яр продолжаются уже почти год, и ситуация на этом фронте не меняется к лучшему. Он отметил, что Донецкая область остается единственной, где у российских войск тактическое преимущество и смогли сконцентрировать значительное количество военных для потенциального продвижения вперед.

По его словам, для Путина контроль над Донецкой областью является последней попыткой продемонстрировать, что он все еще способен контролировать ситуацию без объявления масштабной мобилизации. Тимочко объяснил, что захват этой области может стать аргументом для российского диктатора, чтобы заявить о достижении целей "специальной военной операции".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский приехал из Покровского направления и рассказал о том, что там происходит. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение нескольких дней работал несколько в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация.

По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника, добавил Сырский.
 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eBRkKrQPAek
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