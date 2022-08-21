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Уголь добывают женщины: в оккупированной Луганской области из шахты на войну отправили более 400 мужчин

В Луганской области уголь добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда

21 августа 2022, 19:12
Автор:

Лиля Воробьева
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Россияне массово отправляют на фронт мужчин на оккупированных территориях в Донбассе. Так, 430 рабочих из шахты "Довжанская-Капитальная", которая находится в городе Довжанск, отправили воевать на фронт. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram -канале.

Уголь добывают женщины: в оккупированной Луганской области из шахты на войну отправили более 400 мужчин

В оккупированной Луганской области уголь добывают женщины (фото из открытых источников)

Чиновник сообщил, что пропагандистские СМИ так называемой "ЛНР" начинают восхвалять то, что женщинам приходится работать на приисках, по примеру Второй мировой.

"…как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, отправившихся на фронт, заменяют женщины и пенсионеры. Из шахты "Довжанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников. Средства массовой информации так называемой" ЛНР "начинают учить население гордиться этим фактом", — написал Гайдай.

Кроме этого, чиновник напомнил, что добыча угля женщинами противоречит предписаниям охраны труда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе сносят разрушенные многоэтажки . Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты сносят многоэтажные дома, пострадавшие при обстреле города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По информации источника, снос высоток производится на Солнечной улице и на бульваре Шевченко. Важно отметить, что людям, ранее проживавшим в этих домах, российские захватчики предлагают обещания вместо крыши над головой. Однако в то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов – глав ОСМД.



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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/5176
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