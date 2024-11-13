Угледарские «ждуны» обнимали террориста Пушилина в одном из подвалов разрушенного города

В оккупированный Угледар приехали первый заместитель руководителя администрации российского диктатора Сергей Кириенко и террорист – глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин, информирует пропагандистское издание РИА-новости.

Оккупированный Угледар разрушен полностью. Скриншот из видео

Оккупанты проехали по городу и убедились, что в Угледаре не осталось ни одного уцелевшего здания после их нашествия и "освобождения" города от всего живого.

Впрочем, "живое" в Угледаре осталось. В одном из подвалов оккупанты встретились с местными жителями, ожидавшими оккупации и все еще сидящими там с начала октября, когда город перешел под контроль захватчиков.

"Мы так вас ждали, нас называли сепаратистами, ждунами, но мы верили, что вы нас освободите, и знали, что россия нас никогда не оставит", – с объятиями бросились местные на шеи террористам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Угледаре местное население, которое не желало эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и подавляли. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в России. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами".

"Кого мы оккупируем?", — удивляется он. Отметим, что город Угледар был оккупирован в начале октября , когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.