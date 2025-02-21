Удержат ли украинские военные фронт без помощи США: сколько протянем без Starlink

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Кравцев Сергей
Все больше опасений, удастся ли Украине выстоять в войне против РФ при отсутствии помощи от США, как ключевого партнера. Удержат ли украинские военные фронт? Могут ли украинские дроны перекрыть отсутствие военной помощи США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
HIMARS. Фото из открытых источников
Военный эксперт Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" заявил, что без военной помощи от США украинские военные вряд ли долго продержатся, но фронт не обвалится сразу.
По его словам, если США прекратят оказывать помощь Украине, то ВСУ будут иметь проблемы со снарядами, запчастями, разведданными и другими аспектами.
Эксперт отметил, что слова о том, что Украина без помощи США продержится полгода, являются лишь приблизительной оценкой, ведь как это будет на самом деле, никто не может сказать.
Украинский бизнесмен и волонтер Серж Марко в эфире Radio NV заявил, что отечественные беспилотные системы не смогут заменить некоторые образцы вооружений, которые поставляют Украине США.
По словам Марко, Украина также не сможет заменить систему Starlink.
Бизнесмен добавил, что возможное отключение Starlink будет существенно влиять на координацию действий беспилотных систем, так что Украине нужно иметь какую-то альтернативу.
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