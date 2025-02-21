Удержат ли украинские военные фронт без помощи США: сколько протянем без Starlink

Все больше опасений, удастся ли Украине выстоять в войне против РФ при отсутствии помощи от США, как ключевого партнера. Удержат ли украинские военные фронт? Могут ли украинские дроны перекрыть отсутствие военной помощи США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

HIMARS. Фото из открытых источников

О том, что ВСУ продержатся без помощи США 6 месяцев – это лишь предположения

Военный эксперт Иван Ступак в интервью "РБК-Украина" заявил, что без военной помощи от США украинские военные вряд ли долго продержатся, но фронт не обвалится сразу.

"Конечно, без американской помощи нам долго-долго не продержаться, но с другой стороны, я далек от мысли от того, что фронт может развалиться так моментально, просто раз и все", — отметил Ступак.

По его словам, если США прекратят оказывать помощь Украине, то ВСУ будут иметь проблемы со снарядами, запчастями, разведданными и другими аспектами.

"Будет трудно и сложно, но посмотрите на 2024 год, когда четыре месяца подряд у нас не было помощи от США. Да, мы потеряли часть территорий, но это не была легкая прогулка для россиян. Была настоящая кровавая баня для РФ и все достижения давались бешеной ценой", — подчеркнул Ступак.

Эксперт отметил, что слова о том, что Украина без помощи США продержится полгода, являются лишь приблизительной оценкой, ведь как это будет на самом деле, никто не может сказать.

Мы все подсели на Starlink

Украинский бизнесмен и волонтер Серж Марко в эфире Radio NV заявил, что отечественные беспилотные системы не смогут заменить некоторые образцы вооружений, которые поставляют Украине США.

"У нас есть HIMARS, которые делаются в Штатах и именно Штаты нам их могут передавать. У нас есть ракеты к ЗРК Patriot, к ЗРК NASAMS, много оборудования к F-16. Мы это все заменить никак не сможем", — говорит специалист.

По словам Марко, Украина также не сможет заменить систему Starlink.

"Мы все подсели на Starlink и это очень плохо, потому что это очень удобная и простая вещь... Связь в бригадах осталась на том же уровне, на котором была в 2022 году. Если Маск отключит Starlink, то это станет даже большей проблемой, чем отсутствие HIMARS", — считает предприниматель.

Бизнесмен добавил, что возможное отключение Starlink будет существенно влиять на координацию действий беспилотных систем, так что Украине нужно иметь какую-то альтернативу.

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