Удастся ли россиянам оккупировать Краматорск и Славянск – есть ли еще силы у РФ наступать

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Кравцев Сергей
Несмотря на огромные потери российские войска не прекращают активно атаковать позиции ВСУ на Донбассе, пытаясь прорваться вперед. Есть ли у оккупантов шанс оккупировать такие большие города Донбасса, как Славянск и Краматорск? И имеют ли еще запас прочности российские войска, чтобы развить свое наступление? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не сможет захватить Краматорск и Славянск, однако оккупанты все еще имеют достаточно дальнобойного оружие, поэтому продолжат обстреливать эти города. Причем обстреливать россияне будут эти города не только ракетами, но и артиллерией. Об этом Жданов рассказал на своем ютуб-канале.
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Военный эксперт Павел Нарожный в интервью "24 Каналу" заявил, что, если сравнить огневое давление россиян сейчас и еще месяц назад, то оно на порядок слабее.
Эксперт подчеркнул, что, конечно, есть участки фронта, на которых оккупанты еще могут поддерживать огромное давление. Конкретно – в Бахмуте. Они ведь туда бросили очень большое количество личного состава и военной техники.
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