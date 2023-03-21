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Удастся ли россиянам оккупировать Краматорск и Славянск – есть ли еще силы у РФ наступать

Эксперты оценили наступательный потенциал окупантов

сегодня, 09:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на огромные потери российские войска не прекращают активно атаковать позиции ВСУ на Донбассе, пытаясь прорваться вперед. Есть ли у оккупантов шанс оккупировать такие большие города Донбасса, как Славянск и Краматорск? И имеют ли еще запас прочности российские войска, чтобы развить свое наступление? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.

Удастся ли россиянам оккупировать Краматорск и Славянск – есть ли еще силы у РФ наступать

Российские военные. Фото: из открытых источников

Сейчас россияне уже устают, темпы наступления уменьшаются с разных причин

Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не сможет захватить Краматорск и Славянск, однако оккупанты все еще имеют достаточно дальнобойного оружие, поэтому продолжат обстреливать эти города. Причем обстреливать россияне будут эти города не только ракетами, но и артиллерией. Об этом Жданов рассказал на своем ютуб-канале.


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"Я почти уверен, что в этих городах не будет боевых столкновений. Потому что темпы продвижения оккупационных войск невелики. Сейчас россияне уже устают. Темпы наступления уменьшаются с разных причин — нехватка техники, мотивированности среди мобилизованных После того, как начнется контрнаступление, линия фронта будет отодвигаться. Но мы должны быть ко всему готовы, однако вероятность боевых действий там минимальна", — объяснил эксперт. 

Если бы враг действительно имел наступательный потенциал, то мог бы прожечь линию обороны и наступать не на 500 метров, а на 50 или 100 километров

Военный эксперт Павел Нарожный в интервью "24 Каналу" заявил, что, если сравнить огневое давление россиян сейчас и еще месяц назад, то оно на порядок слабее.

Эксперт подчеркнул, что, конечно, есть участки фронта, на которых оккупанты еще могут поддерживать огромное давление. Конкретно – в Бахмуте. Они ведь туда бросили очень большое количество личного состава и военной техники.

"Но в целом боеспособность и, самое главное, наступательная способность российской армии сейчас очень низка", – считает он.

"Они (Ред. – россияне) гордятся продвижением где-то на 500 – 600 метров вперед. И это огромная армия, в которой миллионы людей. Это все, что они могут рассказать о своих успехах", – подчеркнул Павел Нарожный.

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