Пойдет ли Россия на очередной блицкриг, - версия Пентагона

К возможной атаке армии РФ в феврале-марте 2023 активно готовится Украина и в этом ей помогают страны ЕС и США.



Готовит ли Россия новое масштабное наступление

О вероятной поставке современной техники, способной защищать небо Украины от страны-агрессорки, рассказали на брифинге министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишут "Комментарии".

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Американские высокопоставленные военные подчеркнули, что у них нет проверенной информации о планах России в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она ее. Вместе с тем, предупредили Киев о приближении критического момента для смены траектории войны.

"И пока они этого не сделали, потому что украинская противовоздушная оборона достаточно эффективна", – сказал Остин.

Армии России не удалось блицкригу в начале 2022 года, как она планировала, поэтому теперь война в Украине идет на истощение и к повторной попытке "за три дня" взять Киев страна-агрессорка просто не способна. Это также подчеркнул генерал армии США Марк Милли. Более того, Россия несет огромные потери, состояние ее армии на самом деле жалкое. Однако, несмотря на это, у нее есть еще много "живой силы".

"Военнослужащих у противника достаточно, но это никак не может стать залогом молниеносного достижения успеха. Хотя война все равно продолжается, это война на истощение, это война с использованием артиллерии. Очень важно, чтобы Украина делала все, что может", – сказал Марк Милли.

К тому же, страны-партнеры Украины делают все возможное, чтобы разносторонне усилить мощность ВСУ. В частности, дают артиллерийские снаряды и другую технику.

"Но, конечно, это зависит от украинцев, что произойдет за следующие несколько недель или месяцев", – подытожил генерал.

Что касается дальнейшей поддержки Украины западными партнерами, то Ллойд Остин подчеркнул, что хотя и не наблюдается сейчас готовность России к какой-то массовой воздушной атаке, в Штатах подчеркивают, что партнеры Украины должны сделать все, чтобы ВСУ получила больше современной военной техники. И подчеркнул, что нужно как можно быстрее ввезти в Украину вооружение и интегрировать его, чтобы обеспечить надлежащую защиту с воздуха.

"Украинцы уже показывают очень хороший результат по сбитию ракет, имеющихся в России. Но мы хотим позаботиться о том, чтобы Украина могла себя защитить в будущем", – подчеркнул Ллойд Остин.

Сейчас команда Байдена работает с Конгрессом по выделению рекордного пакета военной и экономической помощи Украине к годовщине вторжения на 10 миллиардов долларов. Однако представители Пентагона отмечают, что в ближайшее время ни Украина, ни Россия, скорее всего, не добьются окончательного преимущества на поле боя.

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