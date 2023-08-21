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Удары ВСУ по тылам подрывают боевой дух оккупационной армии: в ISW рассказали, чем это грозит РФ

В будущем это может привести к прорыву линии фронта и созданию уязвимости, которой могут воспользоваться наши воины

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Удары Вооруженных сил Украины по тылам противника подрывают боевой дух российских войск. Это угрожает стабильности обороны врага на нескольких критических участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Удары ВСУ по тылам подрывают боевой дух оккупационной армии: в ISW рассказали, чем это грозит РФ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, передовые подразделения РФ, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Отмечается, что эти проблемы могут быстро обостриться и распространиться среди оккупационной армии, если одно из подразделений будет уничтожено. По мнению экспертов, это может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.


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В то же время прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы. При этом такой прорыв в линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться Силы обороны. Кроме того, оккупантам, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-20-2023
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