Удары ВСУ по тылам подрывают боевой дух оккупационной армии: в ISW рассказали, чем это грозит РФ

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Кравцев Сергей
Удары Вооруженных сил Украины по тылам противника подрывают боевой дух российских войск. Это угрожает стабильности обороны врага на нескольких критических участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отмечается, передовые подразделения РФ, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Отмечается, что эти проблемы могут быстро обостриться и распространиться среди оккупационной армии, если одно из подразделений будет уничтожено. По мнению экспертов, это может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.
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В то же время прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы. При этом такой прорыв в линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться Силы обороны. Кроме того, оккупантам, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.
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