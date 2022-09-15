Удары россиян по Кривому Рогу: о чем говорят эмоции Зеленского – как объяснить действия России

В вечернем обращении 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поездке в Харьковскую область, значительную часть которой ВСУ освободили в последние недели. Кроме того, перейдя на русский язык, глава государства жестко прокомментировал ракетные удары россиян по его родному Кривому Рогу, в том числе по дамбе Карачуновского водохранилища. Он назвал представителей страны-агрессора слабаками, подлецами и террористами, которых будут стыдиться их собственные внуки. Как оцениваете подобные эмоциональные высказывания? Каковы шансы привлечь к ответственности всех виновных в развязывании, ведении, поддержании этой войны – то есть, по сути, всех россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по Кривому Рогу. Фото: фейсбук Владимира Зеленского

То, что вытворяет Россия – это чистой воды террористические действия

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Зеленский еще мягко выразился.

"Россия перешла к абсолютно террористической тактике ведения войны. Поняв, что на поле боя победить не может, агрессор наносит удары по объектам критической инфраструктуры. В результате мирные жители сидят без света, без газа, без воды. Это чистой воды террористические действия. Но это также доказательство, что россиянам всё сложнее выдавать свою войну против Украины за какую-то мифическую "спецоперацию", а свои тотальные провалы за фейковые успехи", – акцентирует эксперт.

Он обращает внимание, что на российских телеканалах поменялась риторика. Многие эксперты там уже позволяют себе называть войну – войной. А некоторые даже призывают признать поражение, сделать выводы.

"Так что, подчеркиваю, Зеленский в своих высказываниях абсолютно прав. Что касается привлечения к ответственности виновных, то рядовые россияне уже начали чувствовать дискомфорт. Им отменяют визы в ЕС, усложняют или вовсе закрывают въезд туда, депортируют за разные пророссийские акции и высказывания. Плюс – санкции начали работать. Уровень жизни в РФ стремительно снижается, граждане страны-агрессора сотнями тысяч теряют работу, многие пытаются выехать из России", – отмечает Борис Тизенгаузен.

А вот некий Международный трибунал над Путиным и его окружением пока, по мнению эксперта, выглядит малореалистичным.

"Путин точно никогда не признает поражения. К тому же, Европа и даже США осторожничают. Белый дом уже несколько раз отверг предложение Конгресса признать РФ государством-спонсором терроризма. О репарациях Украине за счет замороженного или арестованного российского имущества за рубежом тоже пока говорить не приходится. На данный момент нет механизма передачи этих средств Украине. Думаю, Путина в Гааге мы не факт, что увидим. А вот внутренний переворот в РФ, некий ускоренный трансферт власти – более реальный сценарий", – констатирует политтехнолог.

Столь эмоциональная риторика Зеленского является маркером того, что любые переговорные процессы между Киевом и Москвой сейчас явно в тупике

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук акцентирует, что высказывания президента он оценивает с двух точек зрения: как простой гражданин – и как политолог.

"С точки зрения простого гражданина — всё понятно. Эмоционально окрашенные слова явно оскорбительного значения ("слабаки", "подлецы" и т.п.) — это то, что явно резонирует у большей части украинского народа сегодня. Среднестатистический гражданин, слушая это, вполне может подумать нечто вроде "Ну, всё по делу сказал". Это, в свою очередь, уже чисто политтехнологически работает на ассоциативность, сопричастность, "народный" образ главы государства как человека, ежедневно обращающегося к людям простым и понятным им языком. Также столь эмоциональная и однозначная риторика является маркером того, что любые дипломатические и переговорные процессы между Киевом и Москвой сейчас явно в тупике, ведь в противном случае Зеленский вряд ли бы так высказывался. Впрочем, здесь вряд ли я сказал что-то новое, о фактическом прекращении мирных переговоров уже давно известно всем, – отмечает эксперт. – По форме: глава государства, разумеется, в нормальной ситуации не должен позволять себе подобной риторики. Однако в стране идёт война, которая становится всё более тотальной и жестокой, потому здесь привычные нормы политического этикета однозначно перестают работать".

Никита Трачук акцентирует, что не является военным экспертом и не знает, есть ли какой-то военный смысл в том, чтобы обстрелять дамбу. Но понятно, отмечает он, что из-за этого вода начнет затапливать город. Равно как обстрел ТЭЦ в Харькове и области приводит к тому, что люди по нескольку дней испытывают значительные проблемы со светом, водой, коммуникациями, транспортом... По сути, город парализуется.

"Знаю точно одно: такие удары прямо, непосредственно бьют именно по гражданским, простым мирным украинцам. "Сопутствующий ущерб", как россияне это называют, от таких ударов — это проблемы для сотен тысяч мирных жителей, которые ни в чём не виноваты. И как это ещё назвать, если не терроризмом? И где же, в таком случае, был не прав глава государства? Вопросы риторические", – констатирует Никита Трачук.

Если говорить о привлечении представителей страны-агрессора к ответственности, по мнению политолога, невозможно сделать это касательно всего народа.

"Коллективная ответственность у огромной страны (отмечу — не "вина", а именно "ответственность") должна приходить сама. В результате переосмысления тех или иных преступных событий, рефлексии, покаяния и изменения сознания, образа мысли. Как это было, к примеру, с немцами после Второй мировой. А это процесс очень трудный, долгий и болезненный, – поясняет эксперт. – А вот что касается тех людей, кто отдавал конкретные приказы — разрушать дамбы, обстреливать тепловые станции, лишая людей света, воды и коммуникаций — вот этих людей можно и нужно находить, привлекая к конкретной ответственности за военные преступления, направленные против гражданского населения нашей страны".

В выступлении президента Зеленского были не только эмоции, но и фиксация определенных юридических фактов

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш подчеркивает, что обстрел дамбы – сугубо военное преступление, направленное на лишение гражданского населения нормальных условий жизни.

"Такие действия полностью подпадают под понятие терроризма, поскольку это именно запугивание как людей, так и нашей власти с целью совершить действия, необходимые россиянам. То есть в выступлении президента Зеленского были не только эмоции, но и фиксация определенных юридических фактов", – поясняет Татьяна Матяш.

Что касается возможности наказать виновных, то, по ее мнению, всё возможно.

"Я думаю, что привлечение к ответственности виновных обязательно будет, – говорит адвокат. – Но не скоро. Такая процедура – это годы расследований, поисков и судов (вспомните рейс МН17, сбитый россиянами на Донбассом летом 2014 года). Главные виновники, к сожалению, уйдут от ответственности, потому что просто не доживут до времени оглашения приговоры. Тем более, что в России в тренде – несчастные случаи и внезапные смерти".

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