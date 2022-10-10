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Удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины: появилась реакция НАТО

НАТО осуждает неизбирательные удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины

сегодня, 16:08 comments1557
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на варварские ракетные удары России по мирным городам Украины в Североатлантическом альянсе весьма сдержанно и как всегда дипломатично отреагировали на произошедшее. Без каких-либо угроз и предупреждений НАТО всего лишь осудило массированный ракетный обстрел российских оккупантов по мирным городам Украины 10 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.

Удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины: появилась реакция НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Сегодня Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе разговора генсек осудил "ужасающие и неизбирательные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине".

Он также заявил, что НАТО будет продолжать поддерживать отважный украинский народ в борьбе за независимость и суверенитет и будет предоставлять всю необходимую помощь.                                                                                                                               

По итогам разговора с Столтенбергом глава МИД Украины Кулеба также заявил, что НАТО продолжит поддержку Украины в войне против России. В частности, в НАТО пообещали помочь Киеву с поставками систем ПВО, а также гарантировали поддержку в случае проблем электроэнергией.

Стоит отметить, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны оккупантов за время полномасштабной войны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины.




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Источник: https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1579434516628017152
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Юра

сегодня, 16:35

Давайте больше ПВО. Больше дела меньше слов.

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