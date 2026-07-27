Удары РФ станут кардинально другими: в ВСУ насторожили заявлением о новом опасном плане Путина

Российская армия в последнее время существенно изменила подход к массированным воздушным атакам по Украине. Если раньше оккупанты преимущественно использовали крылатые ракеты, то теперь все чаще делают ставку на баллистическое вооружение. Только за последнюю неделю украинские военные зафиксировали более 50 запусков баллистических ракет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Фото: из открытых источников

По его словам, сегодня Россия активно применяет ракеты Искандер-М, С-400 и Циркон, тогда как доля крылатых ракет в воздушных атаках заметно сократилась.

В то же время анализ обломков сбитых ракет свидетельствует, что у них совсем недавние даты производства. Это, по словам Игнатия, может указывать на проблемы российского военно-промышленного комплекса с накоплением значительных запасов вооружения.

Представитель Воздушных сил отметил, что одной из причин таких трудностей есть систематические удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям, производящим компоненты для ракетной техники.

Еще одной особенностью новой тактики РФ стало смещение времени ракетных атак. Если раньше баллистические удары чаще всего совершались ночью, то теперь оккупанты все чаще запускают ракеты утром или днем.

"Враг меняет временные рамки ударов, чтобы добиться внезапности. Если все привыкли, что баллистика летит ночью, то теперь удары могут быть в 9 утра или даже в полдень", – объяснил Игнат.

В то же время, тактика применения ударных беспилотников остается неизменной. Российские войска продолжают практически каждую ночь запускать по Украине дроны-камикадзе типа Shahed, пытаясь истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия, вероятно, готовится к новой волне массированных воздушных ударов по Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в последнее время оккупанты значительно сократили использование ударных беспилотников, что может свидетельствовать об их накоплении.