Удары РФ по Украине достигли совершенства: почему не доволен Путин

Российская информационная кампания вокруг ракет Кедр или Орешник, которую Кремль использовал для удара по Днепру, является элементом психологической операции. Ее цель — оказывать давление не столько на Украину, сколько на Запад. Между тем, для Украины главной угрозой остаются комбинированные воздушные атаки, хотя они не приносят желаемого Кремлем результата, отметил в эфире Freedom военный эксперт и руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

Ракетный удар

Эксперт подчеркнул, что реальная опасность для Украины заключается не в "чудо-оружии", а в регулярных массированных комбинированных атаках, которые Россия осуществляет с помощью тактических и крылатых ракет, а также дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Эти обстрелы имеют свой результат, хотя ожидаемого эффекта они не достигают", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что эффективность таких ударов постепенно уменьшается благодаря работе украинской противовоздушной обороны, а также мерам защиты энергетической инфраструктуры, являющейся основной целью атак.

По словам Лакийчука, российская тактика комбинированных ударов уже добилась своего пика. Это синхронизированные атаки, включающие дроны, крылатые и баллистические ракеты, запускаемые по единому плану с целью максимального поражения.

"Ничего нового россияне не продемонстрировали и вряд ли смогут продемонстрировать. Их удары с точки зрения тактики добились совершенства. Это комбинированное применение сил и средств, разнесенное во времени, то есть удары беспилотниками, удары крылатыми ракетами, удары баллистики рассчитываются по единому плану, когда ракеты и другие средства поражения должны достичь своих целей в одно и то же время в определенной последовательности с целью добиться максимального результата.", – отметил эксперт.

При этом, по его мнению, отсутствие света в домах украинцев 6-8 часов в течение суток является не тем результатом, которого ожидал кремлевский диктатор Владимир Путин.

Лакийчук считает, что заявления Кремля об ударах по транспортной инфраструктуре Украины адресованы также странам глобального Юга, а именно Африке и Азии, которым Украина поставляет продовольствие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путина поймали на лжи о его "Орешнике".



