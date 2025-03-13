Удары по НПЗ все-таки работают: на какой шаг вынуждена была пойти РФ

В феврале экспорт российского дизельного топлива в африканские страны снизился почти вдвое – до 684 тыс. т против 1,27 млн т в январе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "УП".

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что это связано с атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, что привело к авариям и остановке производства.

Также на 41% сократились поставки в Бразилию, а экспорт в страны Южной Америки уменьшился до нуля. Турция, которая остается крупнейшим рынком для российского дизеля, получила на 12% меньше — 1,13 млн т. Общий морской экспорт дизеля из России снизился на 15% — до 3,13 млн т.

Из-за аварий после атак дронов в феврале в России простаивали мощности на 3,5 млн т нефти.

В то же время у россиян налаживаются продажи нефти китайским компаниям. Агентство "Bloomberg" сообщает, что китайские покупатели снова начали активно покупать российскую нефть ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), поскольку цены снизились, а трейдеры нашли обходные пути для доставки грузов несмотря на санкции США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЭП", ссылаясь на информагентство.

По данным Kpler, в марте Россия поставляла в Китай 1,15 млн баррелей в сутки – это на 16% больше, чем в феврале, и рекордный объем с декабря. Апрельские поставки из российского порта Козьмино в Китай продаются с премией 2,50 долл. за баррель к Brent, тогда как в марте этот показатель был около 3 долл. Снижение стоимости особенно выгодно для независимых китайских НПЗ, известных как "чайники". Они ищут альтернативу иранской нефти, поставки которой осложнились из-за жестких санкций США.

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