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У Путина вновь будут деньги на войну: кто подставляет плечо России

Китай активно покупает российскую нефть

13 марта 2025, 11:48
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Кравцев Сергей

Китайские покупатели снова начали активно покупать российскую нефть ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), поскольку цены снизились, а трейдеры нашли обходные пути для доставки грузов несмотря на санкции США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЭП", ссылаясь на информагентство "Bloomberg".

У Путина вновь будут деньги на войну: кто подставляет плечо России

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По данным Kpler, в марте Россия поставляла в Китай 1,15 млн баррелей в сутки – это на 16% больше, чем в феврале, и рекордный объем с декабря.

Апрельские поставки из российского порта Козьмино в Китай продаются с премией 2,50 долл. за баррель к Brent, тогда как в марте этот показатель был около 3 долл.

Снижение стоимости особенно выгодно для независимых китайских НПЗ, известных как "чайники". Они ищут альтернативу иранской нефти, поставки которой осложнились из-за жестких санкций США.

После того как администрация Байдена в январе ввела широкие ограничения, поставки ВСТО в Китай существенно упали. Под санкции попали 161 танкер, что усложнило транспортировку. Однако трейдеры нашли новые маршруты, а часть грузов начали перегружать на меньших частных терминалах.

Некоторые крупные китайские государственные импортеры до сих пор избегают закупок ССТО из-за риска вторичных санкций, что привело к задержке продаж части мартовских грузов.

После январских ограничений покупателям предлагали два варианта: более дешевые партии на танкерах из черного списка или же нефть с надбавкой в 5 долларов и более, если она перевозилась судами, не подпадающими под санкции.

Несмотря на то, что поставки других российских сортов, таких как "Сокол" и сахалинская смесь, остаются ограниченными, торговля ССТО постепенно восстанавливается.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-13/key-russia-china-oil-trade-back-on-track-as-sanctions-hit-dulled?srnd=phx-markets
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