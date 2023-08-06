Удары по мостам, ведущие в Крым: показали новые фото после "прилетов"

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Лиля Воробьева
Новые кадры после ударов по мостам в районе Чонгара и Генической Херсонской области появились в Сети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на " Крым.Реалии ".
Удары по Чонгарскому и Геническому мостах (фото из открытых источников)
Известно, что 6 августа в районе Чонгарских мостов через пролив Тонка Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные даже сообщали о "прилетах" по мостам.
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На опубликованных кадрах видны последствия попадания по посту через пролив Тонка. Известно, что эта переправа Геническа с Арабатской стрелкой. На кадрах видны значительные разрушения моста.
В то же время, на других опубликованных фотографиях также можно рассмотреть последствия "прилетов" по Чонгарскому мосту. На мосту видно огромное отверстие от попадания ракеты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение Украины на российский нефтяной танкер SIG "не останется без ответа". Вечером 5 августа Мария Захарова выступила на пресс-конференции в Москве, где отреагировала на удары морских беспилотников по российскому танкеру. Пресс-секретарь МИД РФ обвинила Украину, заявив, что Киев совершил теракт "с использованием новых террористических методов".
Кроме того, представитель МИД РФ пригрозила в своей речи. Мария Захарова призвала страны Запада и международные организации осудить украинские действия, сосредоточенные на атаке танкера SIG. По словам спикера Министерства иностранных дел России нападение на российский танкер угрожал жизни экипажа и могло создать масштабную экокатастрофу.
Руководитель СБУ Василий Малюк также отреагировал на атаки по Крымскому мосту и российским кораблям. По его словам, это законная цель, ведь они находятся в акватории Украины.
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