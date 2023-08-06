Удары по мостам, ведущие в Крым: показали новые фото после "прилетов"

Новые кадры после ударов по мостам в районе Чонгара и Генической Херсонской области появились в Сети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на " Крым.Реалии ".

Удары по Чонгарскому и Геническому мостах (фото из открытых источников)

Известно, что 6 августа в районе Чонгарских мостов через пролив Тонка Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные даже сообщали о "прилетах" по мостам.

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