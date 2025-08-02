Ударов «шахедами» может стать меньше: какой важный объект поразила СБУ

Дроны СБУ ночью 2 августа атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в России. С этого аэродрома оккупанты выпускают "Шахеды" по Украине. Об этом говорится в сообщении СБУ.

СБУ. Фото: из открытых источников

Украинские спецслужбы отмечают, что первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину.

После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Также беспилотники атаковали завод "Электроприбор" в Пензе, который работает на российский ВПК.

На предприятии изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. По данным СБУ, в районе взрывов наблюдается задымление.

Стоит отметить, Приморско-Ахтарск – это город в России, административный центр Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Город расположен на берегу Ясенского залива Азовского моря. В Приморско-Ахтарске расположен военный аэродром, с которого почти каждую ночь россияне запускают дроны по Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 августа Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных целей на территории страны-агрессора, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", — отметили военные.

В частности, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, украинские беспилотники успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.



