Ударов «шахедами» может стать меньше: какой важный объект поразила СБУ

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Кравцев Сергей
Дроны СБУ ночью 2 августа атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в России. С этого аэродрома оккупанты выпускают "Шахеды" по Украине. Об этом говорится в сообщении СБУ.
СБУ. Фото: из открытых источников
Украинские спецслужбы отмечают, что первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину.
После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.
Также беспилотники атаковали завод "Электроприбор" в Пензе, который работает на российский ВПК.
На предприятии изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. По данным СБУ, в районе взрывов наблюдается задымление.
Стоит отметить, Приморско-Ахтарск – это город в России, административный центр Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Город расположен на берегу Ясенского залива Азовского моря. В Приморско-Ахтарске расположен военный аэродром, с которого почти каждую ночь россияне запускают дроны по Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 августа Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных целей на территории страны-агрессора, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В частности, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы.
Кроме того, украинские беспилотники успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.