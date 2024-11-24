Ударов ракетами КНДР по Украине могло бы не быть, если бы не Запад: о чем идет речь

Анализ фрагментов северокорейских ракет, которые российские оккупанты применяют для ударов по Украине, свидетельствует о наличии в них значительного количества западных комплектующих. Они производятся в США и странах Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Cеверокорейские ракеты KN-23. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что представитель Министерства обороны Украины рассказал, что с начала 2024 года Россия выпустила по территории страны около 60 северокорейских ракет KN-23.

По подсчетам западных СМИ, это практически каждая третья из общего количества 194 баллистических ракет. Между тем в августе и сентябре фиксировался "всплеск атак баллистическими ракетами".

В публикации говорится, что украинские официальные лица предоставили CNN доступ к фрагментам обломков вражеских ракет. Они показали "очевидную степень схем американского и европейского производства или разработанных схем в их системах наведения".

В недавнем отчете украинской независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) указывается, что ключевые компоненты, используемые в ракетах из КНДР, производят 9 западных производителей, в том числе компании, базирующиеся в США, Нидерландах и Великобритании.

Некоторые части ракет KN-23/24, проанализированные экспертами, были изготовлены только в 2023 году.

Начальник Военно-исследовательской лаборатории Киевского НИИ судебных экспертиз Андрей Кульчицкий отметил, что "все, что работает, чтобы управлять ракетой, заставлять ее летать – это все сторонние компоненты".

"Вся электроника иностранная. Ничего корейского в ней нет. Единственное, что корейское — это металл, который быстро ржавеет и подвергается коррозии", — добавил он.

В отчете британской исследовательской организации Conflict Armament Research (CAR), обнародованном в начале этого года, указывалось, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для удара по Украине, были от американских компаний.

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