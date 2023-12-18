Ударов по РФ будет больше: действительно ли у ВСУ теперь есть свои аналоги «шахедов»

ВСУ получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) AQ 400 Scythe. Они позволят наносить удары на сотни километров в глубину России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Defence Blog.

Беспилотники. Фото: Terminal Autonomy

Отмечается, компания Terminal Autonomy, ранее известная как стартап One Way Aerospace, объявила об успешном завершении закупок, направленных на содействие боевому развертыванию системы AQ 400 Scythe в Вооруженных силах Украины.

AQ 400 Scythe – беспилотник большой дальности полета (до 750 км), предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт.

Аппарат способен нести полезную нагрузку до 32 килограммов, она может увеличиться до 70 кг за счет уменьшения дальности полета. Среди конкурентов его отличают быстрая сборка, возможности массового производства и экономическая эффективность, что делает его ключевым видом вооружений в современной войне. Стоимость беспилотника стартует с 15 тыс. долларов.

Terminal Autonomy стратегически наладила производство дронов-камикадзе через сеть меньших предприятий и инженерных фирм, имеющих опыт в производстве подобных платформ. Хотя компания закупает определенные компоненты за пределами Украины, прежде всего в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства на территории Украины.

На начальном этапе компания планирует производить 100 единиц дронов в месяц. Постепенно этот показатель планируется довести до 500 единиц.

При условии производства в сотни дронов в месяц, эти характеристики позволяют наносить регулярные удары по объектам на территории РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — от чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году.



