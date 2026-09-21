Ударов дронами по Украине может стать в разы больше: на Западе назвали причину

Россия готовится существенно увеличить производство углеродного волокна, необходимого для изготовления корпусов ударных беспилотников. Расширение предприятия "Алабуга-Волокно" в Татарстане потенциально позволит выпускать дополнительно 500 тонн материала военного класса в год. Об этом сообщает POLITICO.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По оценкам экспертов, дополнительные объемы сырья могут обеспечить производство примерно 28 тысяч вооруженных беспилотников ежегодно. Это соответствует увеличению выпуска примерно на 78% по сравнению с нынешним уровнем. Сейчас Россия, согласно приведенным оценкам, способна производить более 36 тысяч беспилотников типа "Герань" в год.

Планы расширения предприятия оказались у Украинского центра безопасности и сотрудничества (USCC). Их подлинность, как утверждается, подтвердили профильный комитет Палаты представителей США и украинское правительство. Спутниковые снимки, сделанные в мае-июле, также указывают на подготовку территории рядом с заводом к строительству.

"Алабуга-Волокно" и его материнская компания UMATEX находятся под санкциями США, Великобритании и ряда других западных государств. При этом российское предприятие продолжает наращивать производственные возможности. Ранее в этом году, по данным источников, на завод поступила замаскированная партия химических компонентов из Китая, необходимых для производства углеродного волокна.

Расширение собственного производства укладывается в более масштабную стратегию Москвы по снижению зависимости от зарубежных поставок. Россия рассчитывает увеличить выпуск беспилотников примерно до 130 тысяч единиц в год к 2030 году, а к 2035-му – до 350 тысяч.

Таким образом, речь идет не только об увеличении выпуска самого углеродного волокна. Расширение производства потенциально создает дополнительную промышленную базу для дальнейшего масштабирования выпуска ударных беспилотников.

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