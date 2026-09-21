logo

BTC/USD

81381

ETH/USD

2662.95

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ударов дронами по Украине может стать в разы больше: на Западе назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Ударов дронами по Украине может стать в разы больше: на Западе назвали причину

Расширение производства углеродного волокна может дать российскому ВПК сырье еще для десятков тысяч ударных беспилотников ежегодно

21 сентября 2026, 07:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия готовится существенно увеличить производство углеродного волокна, необходимого для изготовления корпусов ударных беспилотников. Расширение предприятия "Алабуга-Волокно" в Татарстане потенциально позволит выпускать дополнительно 500 тонн материала военного класса в год. Об этом сообщает POLITICO.

Ударов дронами по Украине может стать в разы больше: на Западе назвали причину

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По оценкам экспертов, дополнительные объемы сырья могут обеспечить производство примерно 28 тысяч вооруженных беспилотников ежегодно. Это соответствует увеличению выпуска примерно на 78% по сравнению с нынешним уровнем. Сейчас Россия, согласно приведенным оценкам, способна производить более 36 тысяч беспилотников типа "Герань" в год.

Планы расширения предприятия оказались у Украинского центра безопасности и сотрудничества (USCC). Их подлинность, как утверждается, подтвердили профильный комитет Палаты представителей США и украинское правительство. Спутниковые снимки, сделанные в мае-июле, также указывают на подготовку территории рядом с заводом к строительству.

"Алабуга-Волокно" и его материнская компания UMATEX находятся под санкциями США, Великобритании и ряда других западных государств. При этом российское предприятие продолжает наращивать производственные возможности. Ранее в этом году, по данным источников, на завод поступила замаскированная партия химических компонентов из Китая, необходимых для производства углеродного волокна.

Расширение собственного производства укладывается в более масштабную стратегию Москвы по снижению зависимости от зарубежных поставок. Россия рассчитывает увеличить выпуск беспилотников примерно до 130 тысяч единиц в год к 2030 году, а к 2035-му – до 350 тысяч.

Таким образом, речь идет не только об увеличении выпуска самого углеродного волокна. Расширение производства потенциально создает дополнительную промышленную базу для дальнейшего масштабирования выпуска ударных беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Потеряют гораздо больше, чем получат": в НАТО предупредили Россию о последствиях атаки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/russias-secret-plan-to-supercharge-kamikaze-drone-production/
Теги:

Новости

Все новости