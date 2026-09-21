Ударів дронами по Україні може стати в рази більше: на Заході назвали причину

Росія готується суттєво збільшити виробництво вуглецевого волокна, необхідного виготовлення корпусів ударних безпілотників. Розширення підприємства "Алабуга-Волокно" у Татарстані потенційно дозволить випускати додатково 500 тонн матеріалу військового класу на рік. Про це повідомляє POLITICO.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За оцінками експертів, додаткові обсяги сировини можуть забезпечити виробництво приблизно 28 тисяч озброєних безпілотників щорічно. Це відповідає збільшенню випуску приблизно на 78%, порівняно з нинішнім рівнем. Зараз Росія, згідно з наведеними оцінками, здатна виробляти понад 36 тисяч безпілотників типу "Герань" на рік.

Плани розширення підприємства опинилися в Українському центрі безпеки та співробітництва (USCC). Їхню справжність, як стверджується, підтвердили профільний комітет Палати представників США та український уряд. Супутникові знімки, зроблені у травні-липні, також вказують на підготовку території поряд із заводом до будівництва.

"Алабуга-Волокно" та його материнська компанія UMATEX знаходяться під санкціями США, Великобританії та інших західних держав. У цьому російське підприємство продовжує нарощувати виробничі можливості. Раніше цього року, за даними джерел, на завод надійшла замаскована партія хімічних компонентів з Китаю, які необхідні для виробництва вуглецевого волокна.

Розширення власного виробництва вкладається у більш масштабну стратегію Москви щодо зниження залежності від закордонних поставок. Росія розраховує збільшити випуск безпілотників приблизно до 130 тисяч одиниць на рік до 2030, а до 2035 — до 350 тисяч.

Таким чином, йдеться не тільки про збільшення випуску вуглецевого волокна. Розширення виробництва потенційно створює додаткову промислову базу подальшого масштабування випуску ударних безпілотників.

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