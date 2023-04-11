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Ударный дрон украинского производства скоро будет уничтожать окупантов и их технику

БПЛА уже проходит первое тестирование

сегодня, 16:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Ударный FPV-дрон, собранный украинскими инженерами, проходит первое тестирование. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик, курирующий проект по изготовлению отечественных БПЛА.

Ударный дрон украинского производства скоро будет уничтожать окупантов и их технику

Дрон

Как отмечает Юрий, дрон украинской сборки оснащен двумя камерами и дополнительно может быть оборудован тепловизором. Целевое предназначение БПЛА – уничтожение живой силы противника, их автомобилей, бронетехники, укрытий и огневых точек.


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Как говорят разработчики, дрон сможет игнорировать работу вражеских средств радиоэлектронной борьбы, преодолевать расстояние до 5 км и нести боеприпасы весом до 5 кг. Более точные технические характеристики БПЛА станут ясны в процессе боевых испытаний, которые пройдут на этой неделе.

“Команда разработчиков состоит из шести человек. Если тестирование первого БПЛА военными пройдет удачно, мы планируем наладить серийное производство", – прокомментировал Юрий Голик.

Кроме того, волонтер анонсировал работу над более сложным проектом, который станет дополнительными "глазами" для военных. Это БПЛА-разведчик с размахом крыльев более 3 м, над которым сейчас работает их команда инженеров.

Читайте на портале "Комментарии" — Александр Карпюк и Юрий Голик рассказали, как сделать из волонтерства систему, которая приносит пользу армии.



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02gr1uNhuFzAb9fwW6XdqJQwa7vaDko6UYWhGydX8fcLE9sTTN5958P8ePbkvtooBRl
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