Ударит по кошельку. Стало известно, сколько придется заплатить за уклонение от мобилизации

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект об ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации. Депутаты согласовали размеры штрафных санкций для граждан, должностных лиц и юридических лиц.

Мобилизация в Украине

В частности, известно, что комитетом рекомендовано народным депутатам поддержать штрафные санкции за нарушение военного учета в мирное время в размере 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если нарушение было совершено повторно или во время действия военного положения, сумма штрафа вырастет в разы и составит от 1000 — 1500 необлагаемых минимумов доходов, что составляет 17 000-25 500 тысяч гривен.

Кроме того, сообщил Ионушас, комитет предлагает поддержать норму, что за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время следует установить штраф в размере от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и 17 000 — 34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время, отмечает глава правоохранительного комитета, штраф предлагают установить в размере 17 000 – 25 500 гривен для простых граждан. При этом с должностных лиц и юридических лиц планируют брать больше – 34 000 – 59 500 гривен.

Как отметил Ионушас, комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу и в целом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты думают над тем, что нужно ввести действенные механизмы, чтобы наказывать уклоняющихся от мобилизации. При этом депутаты полагают, что наложение штрафных санкций является оптимальным решением этого вопроса. Впрочем, оборонный комитет все же хочет снова пересмотреть средства наказания для уклоняющихся от мобилизации мужчин.