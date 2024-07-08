В Москве заявили о ракетном ударе по городам Украины, якобы в ответ на украинские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в России.

Удар по "Охматдету" (фото из открытых источников)

Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

"Утром в ответ на попытки нанесения ущерба объектам российской энергетики и экономики нанесен групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационных баз ВСУ, цели удара достигнуты", — заявили в военном ведомстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ОП сказали, на что рассчитывал Путин, уничтожив больницу "Охматдет". После удара по больнице "Охматдет" глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия совершает геноцид и хочет убивать украинских людей и детей. При этом он убежден, что россияне пытаются запугать мир перед саммитом НАТО. По его мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин понимает только силу.

Известно, что осийские террористы ударили по больнице "Охматдет", где проходят лечение тяжелобольных детей. При этом известно, что под завалами могут находиться люди.

Также "Комментарии" писали о том, что орки устроили ужас для Киева перед саммитом НАТО . Россия сегодня устроила настоящий террор украинским городам. Например, ударила по Кривому Рогу, по состоянию на данный момент известно о десяти погибших и более трех десятках раненых, среди них десять в тяжелом состоянии. И цифры продолжают меняться.

Кроме того, после этого удара политологи добавили, что говорить с террористической Россией о мире нет смысла. "Мир с Россией? Мирный договор с Путиным? Перемирие с террористами?" — пишет в Фейсбуке политтехнолог Олег Постернак, комментируя удар по "Охматдету".

Кстати, как отметил нардеп Владимир Арьев, на месте больницы "Охматдет" никогда не было военных объектов. Во времена советов там тоже была детская больница.

