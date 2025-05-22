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Удар россиян по полигону на Сумщине: в Раде ответили, кто на самом деле виноват

Нардеп объяснил, почему на самом деле в Шостке на Сумщине проводили учения

22 мая 2025, 07:42 comments2396
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Кравцев Сергей

20 мая российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области, в результате чего, по данным НГУ, погибли шестеро военных. При этом в сети начали распространяться мнения с критикой военного руководства, которое  якобы виновно в том, что россияне  смогли ударить по военным, ведь устроило учения совсем недалеко от границы с РФ. На инцидент отреагировал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Удар россиян по полигону на Сумщине: в Раде ответили, кто на самом деле виноват

Удар по полигону в Сумской области. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что учения военных проводят везде, даже неподалеку от передней линии фронта. По его словам, это необходимо для боевого слаживания с новыми бойцами.

"Каждая бригада имеет свои стрельбища где-то в тылу – даже меньшая дальность, чем до Шостки – где они проводят учения. Это факт. И это есть везде. Поэтому говорить о том, почему они учились... Потому что мы ведем войну, и нам нужно обучать свой личный состав, чтобы не бросать его "на мясо" неподготовленным", – акцентировал Костенко.

При этом нардеп отметил, что перед тем, как нанести прицельный удар враг промонитирол обстановку с помощью разведдрона.

"Сейчас назначено расследование, вопрос к командиру – почему он это не увидел, или не было средств, чтобы поразить дрон. Надо провести расследование, почему "Орлан" висел над полем, и продолжались дальше учения. Хотя, по предварительным данным личный состав двигался в сторону укрытия, но был нанесен удар", – пояснил он.

Костенко акцентировал, что учения должны проводиться. Однако они должны быть правильно организованы, чтобы не было подобных последствий.

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