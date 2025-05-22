Удар россиян по полигону на Сумщине: в Раде ответили, кто на самом деле виноват

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Кравцев Сергей
20 мая российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области, в результате чего, по данным НГУ, погибли шестеро военных. При этом в сети начали распространяться мнения с критикой военного руководства, которое якобы виновно в том, что россияне смогли ударить по военным, ведь устроило учения совсем недалеко от границы с РФ. На инцидент отреагировал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Удар по полигону в Сумской области. Фото: из открытых источников
Парламентарий отметил, что учения военных проводят везде, даже неподалеку от передней линии фронта. По его словам, это необходимо для боевого слаживания с новыми бойцами.
При этом нардеп отметил, что перед тем, как нанести прицельный удар враг промонитирол обстановку с помощью разведдрона.
Костенко акцентировал, что учения должны проводиться. Однако они должны быть правильно организованы, чтобы не было подобных последствий.
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