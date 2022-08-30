Удар России по центру Харькова: число погибших и раненых возросло

Российские захватчики нанесли прицельные удары по центральных районах Харькова, погибло по меньшей мере четыре человека, еще четыре ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

Харьков. Фото: из открытых источников

"В результате обстрела центральной части Харькова погибло по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены. Информация уточняется", — написал он.

По уточненной информации мэра Терехова, известно уже о 5 погибших и 7 раненых.

Ранее Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова, по меньшей мере один человек ранен.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, заявил, что в городе, предварительно, 8 "прилетов". "Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно, восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и в еще одно место отдыха — выбиты окна в близлежащих домах", — сообщил он.

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