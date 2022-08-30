logo

BTC/USD

20410.42

ETH/USD

1586.80

LTC/USD

55.63

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар России по центру Харькова: число погибших и раненых возросло
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар России по центру Харькова: число погибших и раненых возросло

Известно уже о минимум 5 погибших и 7 раненых

сегодня, 11:40
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики нанесли прицельные удары по центральных районах Харькова, погибло по меньшей мере четыре человека, еще четыре ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

Удар России по центру Харькова: число погибших и раненых возросло

Харьков. Фото: из открытых источников

"В результате обстрела центральной части Харькова погибло по меньшей мере 4 человека, еще 4 ранены. Информация уточняется", — написал он.

По уточненной информации мэра Терехова, известно уже о 5 погибших и 7 раненых.                                                    

Ранее Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова, по меньшей мере один человек ранен.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, заявил, что в городе, предварительно, 8 "прилетов". "Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно, восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и в еще одно место отдыха — выбиты окна в близлежащих домах", — сообщил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские силы начали активное продвижение на южном направлении. Это подтвердил в обращении и президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что военно-политическое руководство не будет раскрывать своих дальнейших планов (логично для войны). О чем говорит такой ход ВСУ? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                                       




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/synegubov/4018
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!