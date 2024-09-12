Удар РФ по Конотопу: почему ситуация в городе критическая

В результате российского удара "шахедами" по Конотопу ситуация с электроснабжением в городе, что в Сумской области критическая. До сих пор нет прогнозов, когда в домах жителей появится свет. Вода будет подаваться по графику. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Удар по Конотопу. Фото Нацполиция

Уже сейчас можно сказать, что враг прицельно пытался поразить энергетическую инфраструктуру города. Как следствие гражданская инфраструктура, где нет рядом никаких военных объектов, получила значительные повреждения. Энергетики делают все возможное, чтобы дать свет в больницу и водоканал.

"Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово – никто не займется спрогнозировать", — написал мэр.

Также отмечается, что в городе повреждено большое количество учебных заведений. Точное количество пока неизвестно. Повреждения – в основном выбитые окна и двери. Ввиду сложной ситуации детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Повреждены здания (в основном выбиты окна) большого количества лечебных корпусов. Медицинское оборудование серьезной не пострадало. Больницы работают.

Вода будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром.

Уничтожен участок трамвайного пути в центре города. Движение трамваев будет ограничено. "Только маршрут номер три", – написал мэр.

Семенихин отметил, что обращения от пострадавших не перестают поступать.

Что касается пострадавших, то по информации городского руководителя, в настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (запятая). Он, по словам мэра, ехал спасать людей.

По информации Сумской ОВА, предварительно, в результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 13 человек.

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