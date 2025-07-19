Удар РФ по Днепропетровщине: есть погибшие, очень большие разрушения

В ночь на 19 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровской области. Уже подтверждена гибель мирных граждан Украины. Об этом сообщил в сети глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар РФ по Днепропетровской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что россияне нанесли ракетный удар по Васильковской громаде Синельниковского района Днепропетровской области.

Под удар попали гражданские объекты — амбулатория, школа, дом культуры, а также частные дома.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека. Также загорелись автомобили, которые были вблизи эпицентра удара.

Сейчас спасатели и коммунальщики работают на месте атаки, разбирая завалы и ликвидируя последствия.

"Последствия еще уточняются", — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Павлограде Днепропетровской области сегодня утром, 19 июля, прозвучало несколько взрывов на фоне предупреждения об угрозе применения оккупантами баллистики. Также громко было в Шостке Сумской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – в результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", — сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.



