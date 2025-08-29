Удар Путину ниже пояса: у США намекнули, что ВСУ нашли ключ к окончанию войны

Систематические удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам становятся очень болезненными для путинского режима, ведь подрывают и без того нестабильную российскую экономику. Дефицит топлива уже охватывает всю Россию, а не только определенные регионы. Это с большой вероятностью повысит инфляцию и спровоцирует дальнейшую макроэкономическую нестабильность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики напоминают, что Генштаб ВСУ 28 августа сообщил, что подразделения Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли удар дронами по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Это предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут, растворители, имеет объем переработки в семь миллионов тонн в год.

Также Главное разведывательное управление Украины и Силы беспилотных систем нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Он имеет производственную мощность 6, 25 млн тонн нефти в год и играет жизненно важную роль в обеспечении топливом российских военных.

Аналитики отмечают, что оба НПЗ являются ключевыми для российской военной промышленности.

В то же время российское правительство объявило, что продолжит запрет на экспорт бензина в попытке стабилизировать внутренний рынок топлива. Периодически Россия прибегала к таким шагам с 2022 года, но недавние удары по НПЗ усилили дефицит бензина и вызвали всплеск цен на него.

"Дефицит бензина и скачки цен, вероятно, приведут к увеличению потребительских расходов и расходов на бизнес в различных отраслях промышленности и дадут толчок инфляции", – считают эксперты.

