Удар по Украине: почему Герасимов звонил главе Объединенного комитета начальников штабов США

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Звонок состоялся неделю назад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Валерий Герасимов. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что редкий телефонной звонок между сторонами был проведен в прошлую среду, а именно: за день до Дня благодарения и в то же время через шесть дней после того, как Россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности якобы в ответ на использование нашей страной американского и британского оружия для ударов по РФ.

В ходе разговора Герасимов сообщил Чарльзу, что запуск баллистической ракеты "Орешник" был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Украины бить ракетами ATACMS по военным объектам внутри территории России.

Пресс-секретарь генерала Брауна капитан Джереал Дорси заявил журналистам, что "по просьбе Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее".

Он добавил, что двое командующих "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт в Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что заметных следов удара "Орешником" по "Южмашу" на снимках не видно — нет ни пожарищ, ни кратеров. По его мнению, боеголовки сгорели в атмосфере — примерно так же, как это происходит с метеорами. Возможно это произошло, потому что исполнители "сэкономили на теплоизоляции".

"Если это действительно так, то становится понятным тот истеричный пиар, который устроили вокруг "Орешника" российские власти. Путин даже специальное телеобращение по этому поводу организовал, а потом ещё в Казахстане про свою большую ракету рассказывал, хотя, строго говоря, ни первое, ни второе было совсем не обязательно", — говорит российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, в свете сказанного Федоровым суетливость российских властей становится понятной.



