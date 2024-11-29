В РФ неожиданно раскрыли правду об «Орешника»: ракета оказалась пустышкой

Российский военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что заметных следов удара "Орешником" по "Южмашу" на снимках не видно — нет ни пожарищ, ни кратеров. По его мнению, боеголовки сгорели в атмосфере — примерно так же, как это происходит с метеорами. Возможно это произошло, потому что исполнители "сэкономили на теплоизоляции".

Ракета Орешник

"Если это действительно так, то становится понятным тот истеричный пиар, который устроили вокруг "Орешника" российские власти. Путин даже специальное телеобращение по этому поводу организовал, а потом ещё в Казахстане про свою большую ракету рассказывал, хотя, строго говоря, ни первое, ни второе было совсем не обязательно", — говорит российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, в свете сказанного Федоровым суетливость российских властей становится понятной.

Осознавая, что у них проблема, и они не могут пустить ситуацию на самотёк, они теперь пытаются забить информпространство своей версией происшедшего, считает российский эксперт.

"Есть ещё, конечно, версия о том, что россияне специально использовали "Орешник" без взрывчатых веществ. Я не очень в это верю. После того как Путин убил сотни тысяч людей — своих и чужих — говорить о гуманизме с его стороны — это просто смешно", — говорит Галлямов.

По его словам, также смешно то, что скорость полёта ракеты, которой хвастается Путин, оказалась не только её достоинством, но и её проблемой, по сути, сделавшей "Орешник" бесполезным.

"Получается, что он летит так быстро, что в результате у него сгорают его собственные боеголовки и он падает на землю грудой бесполезного металла", — добавил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина поймали на лжи об "Орешнике".



