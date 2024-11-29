В РФ неожиданно раскрыли правду об «Орешника»: ракета оказалась пустышкой

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Ткачик Олеся
Российский военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что заметных следов удара "Орешником" по "Южмашу" на снимках не видно — нет ни пожарищ, ни кратеров. По его мнению, боеголовки сгорели в атмосфере — примерно так же, как это происходит с метеорами. Возможно это произошло, потому что исполнители "сэкономили на теплоизоляции".
Ракета Орешник
По его словам, в свете сказанного Федоровым суетливость российских властей становится понятной.
Осознавая, что у них проблема, и они не могут пустить ситуацию на самотёк, они теперь пытаются забить информпространство своей версией происшедшего, считает российский эксперт.
По его словам, также смешно то, что скорость полёта ракеты, которой хвастается Путин, оказалась не только её достоинством, но и её проблемой, по сути, сделавшей "Орешник" бесполезным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина поймали на лжи об "Орешнике".
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