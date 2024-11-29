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В РФ неожиданно раскрыли правду об «Орешника»: ракета оказалась пустышкой

В России заявили, что на самом деле «Орешник» не нанес никаких существенных повреждений «Южмашу» и просто сгорел

сегодня, 18:33
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Ткачик Олеся

Российский военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что заметных следов удара "Орешником" по "Южмашу" на снимках не видно — нет ни пожарищ, ни кратеров. По его мнению, боеголовки сгорели в атмосфере — примерно так же, как это происходит с метеорами. Возможно это произошло, потому что исполнители "сэкономили на теплоизоляции".

В РФ неожиданно раскрыли правду об «Орешника»: ракета оказалась пустышкой

Ракета Орешник

"Если это действительно так, то становится понятным тот истеричный пиар, который устроили вокруг "Орешника" российские власти. Путин даже специальное телеобращение по этому поводу организовал, а потом ещё в Казахстане про свою большую ракету рассказывал, хотя, строго говоря, ни первое, ни второе было совсем не обязательно", — говорит российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, в свете сказанного Федоровым суетливость российских властей становится понятной.

Осознавая, что у них проблема, и они не могут пустить ситуацию на самотёк, они теперь пытаются забить информпространство своей версией происшедшего, считает российский эксперт.

"Есть ещё, конечно, версия о том, что россияне специально использовали "Орешник" без взрывчатых веществ. Я не очень в это верю. После того как Путин убил сотни тысяч людей — своих и чужих — говорить о гуманизме с его стороны — это просто смешно", — говорит Галлямов.

По его словам, также смешно то, что скорость полёта ракеты, которой хвастается Путин, оказалась не только её достоинством, но и её проблемой, по сути, сделавшей "Орешник" бесполезным.

"Получается, что он летит так быстро, что в результате у него сгорают его собственные боеголовки и он падает на землю грудой бесполезного металла", — добавил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина поймали на лжи об "Орешнике".




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid0surXBA2QXKoiHRDXWgGRZjj9MzVrU46ictbp3BBWqhcFo4RNWG5AfQzyLM6Fvh7El
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