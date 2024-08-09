logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар по Константиновке: что не так с реакцией украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по Константиновке: что не так с реакцией украинцев

Террористические атаки РФ не являются ответом на действия ВСУ

сегодня, 21:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

На 11-й год войны украинским гражданам пора понять, что террористические атаки России на гражданские города не являются реакцией на операции Сил обороны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Удар по Константиновке: что не так с реакцией украинцев

РФ нанесла террористический удар по Константиновке. Фото из открытых источников

"На 11-й год войны уже стоит перестать объяснять удары и террористические акты РФ действиями Вооруженных сил Украины. То есть удар по Константиновке – это никакой не ответ на разбитую колонну оккупантов в Курской области", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, россиянам совершенно не нужны причины, чтобы нанести ракетный удар по супермаркету, сбросить несколько КАБов на большой город, взорвать ГЭС и тому подобное.

"Только максимально агрессивными действиями против России Украина сможет приблизить завершение войны", — резюмировал военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 9 августа 2024 года, в 11:05, войска РФ нанесли, вероятно, авиаудар по г. Константиновке. Оккупанты попали по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины. Как отметили в Офисе генпрокурора, в результате атаки врага погибли 11 человек. По меньшей мере 37 человек получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается неотложная медицинская помощь. Кроме того, в населенном пункте повреждены торговые помещения, жилые дома и автотранспорт.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос статуса оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик. "Когда Владимир Зеленский говорит о референдуме по территориальным уступкам России, он не отходит от Конституции. Здесь нет никакой сенсации. Согласно действующей Конституции, любые территориальные изменения происходят после референдума, который должен проводиться на территории всей Украины", — подчеркнул политолог.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5309
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 20:58

Чого це він? Ні з того ні з сього налетів сварити. Помітив що народ навколо поганий? То дай виїхати звідси і забирай все що тільки можеш.


Новости

Все новости