Удар по Константиновке: что не так с реакцией украинцев

На 11-й год войны украинским гражданам пора понять, что террористические атаки России на гражданские города не являются реакцией на операции Сил обороны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ нанесла террористический удар по Константиновке. Фото из открытых источников

"На 11-й год войны уже стоит перестать объяснять удары и террористические акты РФ действиями Вооруженных сил Украины. То есть удар по Константиновке – это никакой не ответ на разбитую колонну оккупантов в Курской области", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, россиянам совершенно не нужны причины, чтобы нанести ракетный удар по супермаркету, сбросить несколько КАБов на большой город, взорвать ГЭС и тому подобное.

"Только максимально агрессивными действиями против России Украина сможет приблизить завершение войны", — резюмировал военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 9 августа 2024 года, в 11:05, войска РФ нанесли, вероятно, авиаудар по г. Константиновке. Оккупанты попали по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины. Как отметили в Офисе генпрокурора, в результате атаки врага погибли 11 человек. По меньшей мере 37 человек получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается неотложная медицинская помощь. Кроме того, в населенном пункте повреждены торговые помещения, жилые дома и автотранспорт.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос статуса оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик. "Когда Владимир Зеленский говорит о референдуме по территориальным уступкам России, он не отходит от Конституции. Здесь нет никакой сенсации. Согласно действующей Конституции, любые территориальные изменения происходят после референдума, который должен проводиться на территории всей Украины", — подчеркнул политолог.