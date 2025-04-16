Удалось ли ВСУ остановить массированное наступление РФ: на какой город может пойти Путин

На фоне слухов о каких-то непонятных переговорах о перемирии Россия продолжает войну против Украины, усиливая эскалацию. Удается ли ВСУ останавливать военную машину противника? Учитывая, что враг подбирается к админгранице с Днепропетровской областью, решится ли Кремль отдать приказ и идти на Днепр? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Наступление Российской Федерации в Донецкой области остановлено

Военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспильного" заявил, что украинским защитникам удалось остановить масштабное наступление россиян в Донецкой области, и они больше не продвигаются теми темпами, которые были у них в прошлом году.

"В целом, наступление Российской Федерации в Донецкой области остановлено, но есть места, где оккупанты пытаются продвигаться. Это Лиманское направление. Там есть у них определенные продвижения. Это направление может быть даже не самым горячим в какой-то обозримой перспективе. Мы видим встречные бои на Покровском направлении, попытки врага продвигаться на Купянском направлении. Мы видим определенные штурмовые действия на Запорожском направлении, их попытки просочиться через границу и пробиваться в приграничье Сумской области", — сказал Попович.

В то же время, эксперт акцентировал, что сейчас много говорят о том, что российские оккупанты готовят масштабные военные действия в ближайшие недели. Но пока не видно, где именно эти действия захватчики могут начать.

Россияне могут через Днепропетровскую область пройти к Покровску

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "Radio NV" заявил, что он лично не видит возможности у россиян для наступления на Днепр, как бы этого не хотелось лично Путину.

По словам эксперта, россиянам действительно осталось преодолеть считанные километры до Днепропетровщины.

"Последний населенный пункт РФ до админграницы с Днепропетровской областью. Я далек от мысли, что у России есть планы идти на Днепр – ресурса у них на это сейчас не хватает. А вот использовать Днепропетровскую область, огородами пройти к Покровску, обойти наши фортификации – это действительно они могут попробовать сделать", — рассказал Ступак.

Он добавил, также российские оккупанты пытаются обойти населенный пункт Константинополь, обрезав Силам обороны трассу в сторону Запорожской области.

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