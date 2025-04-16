Удалось ли ВСУ остановить массированное наступление РФ: на какой город может пойти Путин

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Кравцев Сергей
На фоне слухов о каких-то непонятных переговорах о перемирии Россия продолжает войну против Украины, усиливая эскалацию. Удается ли ВСУ останавливать военную машину противника? Учитывая, что враг подбирается к админгранице с Днепропетровской областью, решится ли Кремль отдать приказ и идти на Днепр? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспильного" заявил, что украинским защитникам удалось остановить масштабное наступление россиян в Донецкой области, и они больше не продвигаются теми темпами, которые были у них в прошлом году.
В то же время, эксперт акцентировал, что сейчас много говорят о том, что российские оккупанты готовят масштабные военные действия в ближайшие недели. Но пока не видно, где именно эти действия захватчики могут начать.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "Radio NV" заявил, что он лично не видит возможности у россиян для наступления на Днепр, как бы этого не хотелось лично Путину.
По словам эксперта, россиянам действительно осталось преодолеть считанные километры до Днепропетровщины.
Он добавил, также российские оккупанты пытаются обойти населенный пункт Константинополь, обрезав Силам обороны трассу в сторону Запорожской области.
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