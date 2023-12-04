Удалось ли оккупантам восстановить свои запасы ракет: в Воздушных силах сделали заявление

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор сейчас не просто накапливает ракеты, она восстанавливает свой стратегический запас. И на данный момент у нее гораздо меньше ракет, чем было в прошлом году перед началом атак на энергосистему Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Потому, как уточнил спикер Воздушных сил ВСУ, сейчас у РФ ракет меньше.
По словам Игната, россияне не просто накапливают ракеты – они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас необходимо иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", — добавил спикер ВС ВСУ.
При этом Игнат отметил, что уже сейчас россияне делают упор на запуск дронов Shahed во время атак.
Вместе с тем спикер ВС ВСУ согласился, что в дальнейшем удары РФ будет наносить комбинированные.
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