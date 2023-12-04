logo

BTC/USD

41659.31

ETH/USD

2259.38

LTC/USD

74.77

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удалось ли оккупантам восстановить свои запасы ракет: в Воздушных силах сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Удалось ли оккупантам восстановить свои запасы ракет: в Воздушных силах сделали заявление

Юрий Игнат рассказал, что сейчас россияне восстанавливают свой критический запас, "чтобы угрожать странам НАТО и другим врагам"

сегодня, 11:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Страна-агрессор сейчас не просто накапливает ракеты, она восстанавливает свой стратегический запас. И на данный момент у нее гораздо меньше ракет, чем было в прошлом году перед началом атак на энергосистему Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Удалось ли оккупантам восстановить свои запасы ракет: в Воздушных силах сделали заявление

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"За полгода атак на энергетику (с 9 сентября по 12 марта) мы сбили 750 крылатых ракет, а запущено было около 1100. Плюс они оставили себе в запасах 30%. То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870", — отметил Юрий Игнат.


Потому, как уточнил спикер Воздушных сил ВСУ, сейчас у РФ ракет меньше.

По словам Игната, россияне не просто накапливают ракеты – они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас необходимо иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", — добавил спикер ВС ВСУ.

При этом Игнат отметил, что уже сейчас россияне делают упор на запуск дронов Shahed во время атак.

"За тот период атак на энергетику дронов было выпущено столько же – более 1000 и до 750 было уничтожено. Сейчас ситуация у россиян другая – у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов", – отметил Игнат.

Вместе с тем спикер ВС ВСУ согласился, что в дальнейшем удары РФ будет наносить комбинированные.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может переломить ход войны в Украине: о чем говорят прогнозы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/yuriy-ignat-rosiya-prosto-nakopichue-raketi-1701621026.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!