Удалось ли оккупантам восстановить свои запасы ракет: в Воздушных силах сделали заявление

Страна-агрессор сейчас не просто накапливает ракеты, она восстанавливает свой стратегический запас. И на данный момент у нее гораздо меньше ракет, чем было в прошлом году перед началом атак на энергосистему Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"За полгода атак на энергетику (с 9 сентября по 12 марта) мы сбили 750 крылатых ракет, а запущено было около 1100. Плюс они оставили себе в запасах 30%. То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870", — отметил Юрий Игнат.

Потому, как уточнил спикер Воздушных сил ВСУ, сейчас у РФ ракет меньше.

По словам Игната, россияне не просто накапливают ракеты – они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас необходимо иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", — добавил спикер ВС ВСУ.

При этом Игнат отметил, что уже сейчас россияне делают упор на запуск дронов Shahed во время атак.

"За тот период атак на энергетику дронов было выпущено столько же – более 1000 и до 750 было уничтожено. Сейчас ситуация у россиян другая – у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов", – отметил Игнат.

Вместе с тем спикер ВС ВСУ согласился, что в дальнейшем удары РФ будет наносить комбинированные.

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