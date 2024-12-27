Удается ли россиянам вытеснить ВСУ из Курской области: обновленная карта

25 и 26 декабря продолжались бои в пределах основного "украинского плацдарма" в Курской области, но подтвержденных изменений линии фронта не было. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, бои шли возле Леонидово, Черкасской Конопельки, Гуево, Куриловки, и в лесах в Суджанском районе.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали в Суджанском районе, в том числе вблизи Гуево и Леонидово.

25 декабря российский блогер заявил, что украинские контратаки замедляют темп продвижения войск РФ в Курской области.

25 декабря украинский офицер, действующий в Курской области, заявил, что военное командование РФ разворачивает лучше обученные силы, которые лучше обеспечены.

Заместитель командира батальона ВСУ, действующего в Курской области, сообщил 25 декабря, что войска РФ увеличили численность личного состава и улучшили снабжение боеприпасами.

Главное управление разведки Минобороны Украины 26 декабря сообщило, что северокорейские войска продолжают нести потери в боевых действиях в Курской области, в том числе вблизи Новоивановки (к юго-востоку от Коренево). В ГУР Минобороны заявили, что войска КНДР в Курской области не имеют достаточного количества питьевой воды из-за проблем с материально-техническим обеспечением. В ГУР также отметили, что последние украинские удары, вероятно, поразили ключевой узел связи для северокорейских сил в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По информации ГУР, поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА РФ.



