logo

BTC/USD

77328

ETH/USD

2123.06

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Уцелело только два: Украина уничтожила почти все крупные НПЗ Путина, данные шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Уцелело только два: Украина уничтожила почти все крупные НПЗ Путина, данные шокируют

Силы обороны поразили более 70% крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, чаще всего в Рязани и Саратове, оставив за Уралом только два невредимых крупных НПЗ.

22 мая 2026, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По данным подсчетов, обнародованных изданием "Вот да", с начала полномасштабного вторжения Украина совершила уже 158 ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Уцелело только два: Украина уничтожила почти все крупные НПЗ Путина, данные шокируют

Фото: из открытых источников

Под атаки попали по меньшей мере 24 из 33 российских НПЗ, каждый из которых имеет мощность переработки более 1 миллиона тонн нефти в год. Таким образом, значительная часть ключевой нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ очутилась в зоне поражения украинских сил.

В то же время из крупных предприятий, которые остаются вне атак, называются только Омский и Ангарский нефтеперерабатывающие заводы, расположенные за Уралом. Именно они считаются относительно неприкосновенными среди крупнейших российских НПЗ.

Чаще всего под удары попадали Рязанский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы по 15 атак на каждый из них. Именно эти объекты не раз становились целями украинских беспилотников и ракетных ударов, что свидетельствует об их стратегической важности.

Аналитики также отмечают, что наибольшая интенсивность атак пришлась на 2025 год, уже превысивший показатели предыдущих периодов. При этом 2026, по предварительным данным, почти сравнялся по количеству ударов с полным объемом атак за весь 2024 год, что указывает на сохранение высокой динамики операций.  

В контексте общей ситуации сообщается, что боевые действия все чаще выходят за пределы линии фронта и затрагивают инфраструктуру глубоко внутри РФ. В частности, в российских регионах фиксируются взрывы и атаки дронов, приводящие к временным транспортным ограничениям, остановке аэропортов и перебоям в работе критической инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина вместе с союзниками все чаще приходят к выводу, что российское вторжение постепенно теряет интенсивность, поскольку Киеву удается стабилизировать ситуацию на фронте и сорвать попытки весеннего наступления РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости