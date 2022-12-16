Убытки для инфраструктуры от агрессии России растут: названа сумма

Подсчеты прямых физических повреждений проведены Киевской школой экономики (KSE) при поддержке правительства Великобритании. Также присоединились Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, здравоохранения при координации Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком Украины.

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Больше всего ущерб нанесен энергетической инфраструктуре, промышленности и государственным и частным предприятиям. Сумма ущерба промышленным предприятиям составляет 13 млрд долларов. Это третья по величине статья ущерба инфраструктуре. Ущерб энергетической инфраструктуры составил 6,8 млрд. долларов.





В KSE уточнили, что сумма ущерба может быть выше, поскольку в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, а также детальная информация об ущербе, нанесенном инфраструктуре энергетики страны.

Жилье





По состоянию на ноябрь 2022 года, ущерб, причиненный жилищному фонду, составляет 52,5 млрд долларов. В Украине насчитывается 143,8 тысячи разрушенных и поврежденных частных и многоквартирных домов. В пятерке наиболее пострадавших регионов по разрушениям жилищного фонда Донецкая, Киевская, Луганская, Черниговская и Харьковская области. В столице за время войны разрушены и повреждены 348 жилых домов, подавляющее большинство которых — многоквартирные.





Инфраструктура





Сумма ущерба инфраструктуре выросла до 35,6 млрд долларов. В частности, 26,6 млрд долларов вызваны разрушением дорог, еще 4,4 млрд "зеленых" — ущерб Укрзализныци от войны. По сравнению с началом осени увеличились убытки, причиненные инфраструктуре таких сфер как образование — 8,2 млрд долларов, здравоохранение — 1,7 млрд долларов, культура, туризм и спорт — 2,1 млрд "зеленых".

Согласно сообщению, с начала войны россии против Украины по состоянию на ноябрь повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 84,2 тыс. единиц сельхозтехники, 153 заведения соцсферы, 2692 заведения дошкольного, среднего и высшего образования, 305 АЗС, 27 торговых центров, 1 тыс. коммунального транспорта, 194,8 тыс. частных легковых автомобилей, 330 больниц, 880 объектов культуры, 94 религиозных сооружения, 157 заведений туризма, 595 админзданий.





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