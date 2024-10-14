Убийства украинских военнопленных: можно ли привлечь РФ к ответственности

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Ткачик Олеся
Казни украинских военнопленных становятся все чаще, что подтверждают как международные организации, так и украинские представители. Эксперт Центра гражданского образования "Альменда" Олег Охредько в эфире Freedom заявил, что эти расстрелы могут производиться по приказам руководства.
Оккупанты
По его словам, уже более 60 военнопленных были казнены, и это только по официальным данным. Особый случай, когда в сентябре был захвачен в плен российского военнослужащего, который был свидетелем или участником расстрела, говорит эксперт. По его словам, он сообщил, что это были не личные решения, а приказы сверху.
Эксперт подчеркнул, что к ответственности должны привлекать не только тех, кто казнил, но и тех, кто отдавал соответствующие приказы. Нужно установить всю цепочку лиц, причастных к этим преступлениям.
В то же время он отметил, что случаи привлечения военных преступников к ответственности на международном уровне редки, однако рост количества казней будет привлекать все больше внимания мирового сообщества.
По его словам, дальнейшее расследование будет производиться в сотрудничестве с международными органами, которым передаются собранные материалы. При этом он предупредил, что не следует ожидать скорых решений, но возможны политические заявления и усиление давления на Россию и ее союзников.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему россияне показательно убивают украинских военнопленных.
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