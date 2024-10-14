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Убийства украинских военнопленных: можно ли привлечь РФ к ответственности

Россиян, которые убивали пленных и отдавали приказ, можно привлечь к ответственности, но, очевидно, уже после войны

сегодня, 13:17
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Ткачик Олеся

Казни украинских военнопленных становятся все чаще, что подтверждают как международные организации, так и украинские представители. Эксперт Центра гражданского образования "Альменда" Олег Охредько в эфире Freedom заявил, что эти расстрелы могут производиться по приказам руководства.

Убийства украинских военнопленных: можно ли привлечь РФ к ответственности

Оккупанты

По его словам, уже более 60 военнопленных были казнены, и это только по официальным данным. Особый случай, когда в сентябре был захвачен в плен российского военнослужащего, который был свидетелем или участником расстрела, говорит эксперт. По его словам, он сообщил, что это были не личные решения, а приказы сверху.

Эксперт подчеркнул, что к ответственности должны привлекать не только тех, кто казнил, но и тех, кто отдавал соответствующие приказы. Нужно установить всю цепочку лиц, причастных к этим преступлениям.

"После этого издаются международные ордера, то есть эти люди пытаются найти, задержать и отдать Международному суду", — подчеркнул Охредько.

В то же время он отметил, что случаи привлечения военных преступников к ответственности на международном уровне редки, однако рост количества казней будет привлекать все больше внимания мирового сообщества.

“К сожалению, механизм международного влияния достаточно сложен. И активнее всего он начнет действовать уже, к сожалению, после победы. В связи с тем, что тогда и мы, и международное сообщество получит доступ, во-первых, к документам… Во-вторых, к людям. Самый яркий пример наказания за нарушение международных законов — это Нюрнбергские процессы… И так будет. Со стороны Украины уже есть комиссии, которые расследуют эти действия. В основном, их действия направлены на фиксацию этих случаев”, — сообщил Охредько.

По его словам, дальнейшее расследование будет производиться в сотрудничестве с международными органами, которым передаются собранные материалы. При этом он предупредил, что не следует ожидать скорых решений, но возможны политические заявления и усиление давления на Россию и ее союзников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему россияне показательно убивают украинских военнопленных.




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Источник: https://uatv.ua/uk/vypadky-strat-ukrayinskyh-polonenyh-pochastishaly-pro-mehanizmy-mizhnarodnogo-vplyvu-na-rf-vyslovyvsya-ekspert/
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