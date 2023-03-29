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Убийцы танков: что известно об "урановых снарядах" для ВСУ, вызвавших панику и истерику у россиян

Великобритания объявила о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном

сегодня, 19:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Недавно Великобритания сообщила о своих планах поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. На этот счет у россияне началась настоящая истерика. В Кремле обвинили Запад в готовности применять оружие с ядерным компонентом. Что известно об этих боеприпасах, сообщает РБК-Украина.

Убийцы танков: что известно об "урановых снарядах" для ВСУ, вызвавших панику и истерику у россиян

Снаряды с обедненным ураном эффективно уничтожают танки (фото из открытых источников)

Больше подробностей об этих снарядах сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Она заявила, что Украине вместе с танками Challenger 2 передадут боеприпасы с обедненным ураном. Они ведь самые эффективные при уничтожении современных танков и другой бронированной техники.


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Известно, что первые британские танки Challenger 2 уже доставлены в Украину. Но есть ли снаряды с обедненным ураном, пока неизвестно.

Но в Кремле заявление представителя Минобороны Британии расценили как факт передачи ядерного оружия, готовность применить "грязную бомбу" и превратить Украину в непригодную для жизни территорию. Россияне назвали это "очередной провокацией" и начали с истерикой кричать об угрозе эскалации к трагедии мирового масштаба.

Напомним, что "Комментарии" писали о первой реакции Путина и Шойгу на вероятное снабжение "урановых снарядов" для ВСУ. Похоже, что в Кремле серьезно перепугались по поводу предстоящей передачи Украине снарядов с обедненным ураном из Британии. На эту информацию уже успели отреагировать российский президент Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу. Путин сказал, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после заявления Британии до ядерного столкновения остается "все меньше и меньше" ступеней.



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