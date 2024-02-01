Убивают родителей или придумывают болезни. У россиян есть сценарии похищения украинских детей

Россияне вывозят на свою территорию украинских детей, используя не менее шести сценариев, рассказывает Дарья Герасимчук. По ее словам, все они отработаны, поскольку вся политика по геноциду украинской нации – четко спланирована.

Россияне могут украсть детей под предлогом "оздоровления"

Герасимчук рассказала, что один из сценариев предусматривает убийство оккупантами родителей, после чего их детей увозят на территорию России. Кроме того, детей могут отделять от семей в ходе так называемых фильтрационных мероприятий или создают непригодные условия для жизни ребенка на оккупированной территории. Как следствие, говорит Герасимчук, детей опять-таки отправляют в Россию.

Уполномоченная президента подчеркнула, что оккупанты также предлагают родителям отдать детей на так называемое оздоровление или отдых в Россию, после чего они не возвращаются домой.

Еще один сценарий похищения детей из Украины – это перемещение на свою территорию специальных заведений, где проживали украинские дети. В то же время, враг осуществляет эти меры в полном объеме, чем не дает Украине возможности вывезти своих детей на подконтрольную территорию, отметила омбудсмен.

Кроме того, по его словам, оккупанты могут устанавливать украинским детям фейковые диагнозы, а затем их отправляют якобы "на лечение" в Беларусь или Россию без права возвращения.

Напомним, в январе омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что за время войны Украине удалось вернуть 517 детей. Он отметил, что возвращение украинских детей на родину должно происходить в масштабах сотен и тысяч. По состоянию на данный момент, добавил он, на такие цифры власти еще не вышли.

Также, как сообщали "Комментарии", в вопросе возвращения детей помогает Катар. Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, первые разговоры по поводу участия Катара начались во время приезда представителя этой страны в Украину. Позже этот вопрос обсуждали на форуме в Джидде, который прошел в начале августа 2023 года. Однако, как именно властям Катара удалось убедить Россию вернуть украинских детей, Лубинец не разглашает. Омбудсмен отметил, что Украина продолжает сотрудничать с Катаром по возвращению незаконно ввезенных людей, а также не исключает никаких предложений такого посредничества со стороны других международных партнеров.