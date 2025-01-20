"Уберите этого психа": известное неизбежное условие переговоров между США и РФ по Украине



Российский диктатор Владимир Путин не стремится к прекращению войны в Украине, тогда как для новоизбранного президента США Дональда Трампа это может стать ключевым приоритетом. Поэтому США вероятно будут усиливать давление на Россию. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду".

Переговоры США с Россией (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что пока Путин остается у власти, война будет продолжаться, и именно это может побудить Трампа к радикальным действиям.

"Я считаю, что война будет продолжаться, он будет пытаться воевать. Трамп может даже взорваться и сказать: уберите этого психа, и только тогда он будет готов договариваться с Россией", – заявил Загородний.

Загородний считает, что в мировоззрении Трампа вполне возможно принятие решения о ликвидации Путина. Вдобавок, эксперт предположил, что существуют негативные сценарии для Украины. Один из них подразумевает внутренние проблемы, которые могут дестабилизировать ситуацию. Другой – возможные договоренности между Россией и Трампом, например, из-за определенных "игр" на дипломатическом поле.

Загородний отметил, что Россия стремится к возобновлению Договора о ракетах средней и малой дальности 1988 года, пытаясь договориться об ограничении Украины в производстве ракет, способных поражать российские цели. Однако эта ситуация усугубляется другими факторами, такими как сотрудничество Москвы с Ираном.

"Далее – Северная Корея. Наши вовремя показали миру, что Северная Корея тренирует свои силы в Украине, и есть риск, что она может повторить это в Южной Корее", – сказал Загородний.

По мнению эксперта, Трамп будет оказывать давление и на Китай, используя санкции, пошлины и напоминания о коронавирусе. Это создаст значительное напряжение, ведь "несвятая троица" – Россия, Иран и Китай – окажутся под мощным давлением. Трамп не будет церемониться с дипломатией: сначала будет действовать, а затем будет разбираться.

Загородний также отмечает, что Путину фактически нечего предложить Трампу. Влияние России в Сирии ослаблено, а идеи типа "поддержите нас в борьбе против Китая" могут не заинтересовать новоизбранного президента США. Россия потеряла значительную часть военной техники в Украине, а ее восстановление возможно только за счет увеличения продаж нефти и газа. Однако, по словам эксперта, Трамп не пойдет на уступки, которые могут вызвать недовольство в США, особенно среди "мальчишек из Техаса".

"Трамп очень не хочет выглядеть слабаком, он всегда стремится выглядеть самым главным. Вот и получается, что Путину и Трампу не о чем говорить", — подытожил Загородний.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переговоры Трампа и Путина могут состояться до 1 февраля. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после инаугурации планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу возможности окончания войны в Украине. Согласно статистике, разговор с Путиным обычно проходил в течение двух недель после инаугурации президента США.